Reynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'

Reynaldo Gianecchini desabafou sobre sua batalha envolvendo um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra explica o caso
Em 2011, Reynaldo Gianecchinienfrentou a descoberta de um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que atinge as células de defesa do organismo. Hoje, ele está completamente recuperado e curado, mas já desabafou sobre o diagnóstico.
"Uma doença que derrotei há mais de dez anos. Chegou sem pedir licença e mexeu com todo mundo! Vencemos! Venci! E muitas pessoas vencem todos os dias [...] Sejamos persistentes nessa certeza de que, algum dia, a jornada contra essa doença será mais amena. Sejamos todos apoiadores da ciência, não importa em qual área a gente atue", disse o ator no ano de 2024.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame, que explica este diagnóstico.
"O linfoma não-Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, uma rede de vasos e gânglios que funciona como parte da defesa natural do organismo. Ele acontece quando linfócitos, células de defesa, sofrem mutações e passam a se multiplicar de maneira descontrolada, formando tumores nos linfonodos ou em outros órgãos", declara.
Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são:
Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), com dados do ano de 2022, por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. O Dr. Jorge Abissamra Filho aponta.
"O linfoma não-Hodgkin é um dos cânceres hematológicos mais comuns no Brasil e no mundo. Estima-se que milhares de novos casos sejam diagnosticados a cada ano em nosso país, tornando-se um desafio importante de saúde pública", diz.
O tratamento depende do subtipo do linfoma e da sua agressividade. Em muitos casos, utiliza-se quimioterapia combinada com imunoterapia, que atua de forma mais direcionada contra as células doentes.
Novas terapias-alvo e até a imunoterapia celular (como o CAR-T Cell) já estão disponíveis em centros especializados, oferecendo resultados cada vez melhores. O diagnóstico precoce continua sendo fundamental para aumentar as chances de cura.
Leia também: Gloria Perez 'pede música no Fantástico' com sucessos no Globoplay: 'A obra permanece'
Ver essa foto no Instagram
Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.
CERTO OU ERRADO?
Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'
ANGIODEMA
Médica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
|Médica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
|Oferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
|Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
|Rafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
|'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
|Angela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
|Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
|Pedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
|Reynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
|Maíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha