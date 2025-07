Repórter da Globo desabafa sobre batalha contra o câncer: 'Choro ficou no passado'

Repórter aéreo da TV Globo nos telejornais do Rio, Genilson Araujo falou sobre gratidão após superar um câncer agressivo

O jornalista Genilson Araujo, repórter aéreo da TV Globo nos telejornais do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para compartilhar um breve relato a respeito de sua luta contra o câncer. O repórter foi diagnosticado com um câncer agressivo nas amígdalas em 2023.

Genilson iniciou o tratamento contra a doença imediatamente com quimioterapia e chegou a realizar uma cirurgia. Em maio do ano passado, o comunicador anunciou o fim de sua luta. Agora, na última quinta-feira, 10, ele falou sobre gratidão aos profissionais da saúde após passar por uma nova consulta.

"Há pouco mais de um ano eu me tratei de um câncer. As fases de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, graças à minha fé e à ciência, passaram. O que nunca vai ficar como uma página virada na minha vida é a gratidão. Gratidão à minha família, aos amigos e a todos que torceram, rezaram, fizeram preces e trabalhos pela minha recuperação", escreveu o jornalista na legenda.

"Gratidão aos profissionais da área médica que cuidaram com muito carinho de mim. Hoje fui fazer mais uma revisão no Vitória. Aproveitei para rever a galera da quimioterapia e radioterapia. Encontrei algumas dessas pessoas e fiz questão de fazer esta foto. Todas com um lindo sorriso. Tempo de alegria. O choro ficou no passado. É assim a vida ", completou Genilson Araujo.

