Renato Góes desabafa sobre diagnóstico de doença: 'Ficava envergonhado'

O ator Renato Góes abriu o coração sobre uma condição de saúde que enfrenta desde os 12 anos. Em entrevista divulgada nesta terça-feira, 5, o artista de 38 anos contou como lidou com o diagnóstico de vitiligo, doença que causa a perda de pigmento na pele

Segundo ele, a doença apareceu com uma marca na coxa esquerda e foi desencadeada por fatores emocionais como a separação de seus pais, a mudança de escola e os desafios da adolescencia."Foi bem no momento em que voltei a desfilar”, contou ele à edição de agosto da revista GQ. “Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda" , completou.

Quando resolveu seguir a carreira artística, a percepção de Góes sobre a doença se agravou ainda mais. Ele relatou que passou a ter pesadelos recorrentes, nos quais seu corpo era completamente coberto por manchas. Com isso, passou a correr para o espelho depois de acordar em busca de novos sinais da condição.

E decidiu pediu ajuda aos pais para iniciar um acompanhamento com um terapeuta. "Até que pensei: ‘Que loucura é essa? Não quero isso para mim’”, conta. Aos poucos, ele voltou às praias de Recife. “Bruscamente, a mancha diminuiu e hoje é muito pequena.”

“O mais importante disso não é que a mancha encolheu, mas como eu passei a lidar com grandes desafios”, pontuou. “Hoje, me sinto preparado para lidar com as coisas da melhor maneira possível", complementou.

O que é é Vitiligo?

Trata-se de uma doença autoimune caracterizada pela perda da coloração da pele devido à diminuição ou ausência dos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção da melanina. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Dra. Giana Campoi explicou detalhes sobre a condição que afeta tantos famosos.

“Não se trata de uma diminuição da cor, mas sim da ausência total de pigmentação. Pode surgir em qualquer parte do corpo, inclusive no rosto", detalhou. “Frequentemente, inicia-se em áreas de atrito, como joelhos, cotovelos e regiões onde a roupa aperta, mas não é uma regra. A doença pode se apresentar com uma única mancha ao longo da vida, ou pode se expandir. A evolução do vitiligo é imprevisível". Leia mais aqui!

