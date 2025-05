Renata Dominguez faz relato após filha receber alta da UTI: 'Susto enorme'

A atriz Renata Dominguez usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 23, para compartilhar um relato sobre a saúde da filha, Giulia

A atriz Renata Dominguez usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 23, para compartilhar um relato sobre a saúde da filha, Giulia. A menina, fruto de seu casamento com Leandro Gléria, r ecebeu alta da UTI após dias internada com gripe, febre, perda de apetite e dificuldade de respirar.

Na publicação, ela compartilhou registros dos dias em que a pequena precisou de cuidados médicos no hospital e desabafou sobre o alívio após o susto. Ela também revelou que foram os “dias mais difíceis dos últimos anos”.

“Ontem a Giulinha recebeu alta após os dias mais difíceis dos últimos anos… Uma gripe. Febre. Perda de apetite. A dificuldade de respirar. Do pronto-socorro direto para a UTI pediátrica. Um coração de mãe estraçalhado. Um pai fazendo malabares para trabalhar sem deixar de estar presente. Uma equipe médica incansável. Um susto enorme!", iniciou ela em seu relato.

"E nossa menina encarando tudo muito corajosa com um sorriso no rosto. Mas Deus é MAIOR que tudo e Suas bênçãos são infinitas. Giulinha ta de volta em casa. Glória a Deus sempre e pra sempre!!!!"", complementou.

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras para a pequena. "Graças a Deus! Que Deus abençoe ainda mais essa princesa. Baby Giulia", disse uma. "Melhoras pra ela ,Deus continue abençoando", falou outra. "Saúde para essa princesa", desejou uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Renata Dominguez celebra aniversário de 2 anos da filha

No início do ano, a atriz Renata Dominguez e o marido, Leandro Gléria, celebram a chegada dos 2 anos da filha, Giulia, com um festão bastante especial. A pequena, que fez aniversário no dia 28 de dezembro, comemorou oficialmente a data especial ao lado de familiares e amigos no dia 17 de janeiro.

Com o tema 'Safari da Giulia', o evento contou com a participação dos personagens da Disney Mickey e Minnie Mouse. A entrada do salão foi toda decorada com balões em tons de azul, rosa, verde e dourado. Veja mais!

Leia também: Renata Dominguez se derrete ao mostrar a filha na aula de balé: 'Morri de orgulho'