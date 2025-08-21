CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Renata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'
Bem-estar e Saúde / CUIDADO

Renata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita advertiu sobre a dieta cetogênica utilizada por Renata Banhara para tratar lipedema

Dra. Aline Lamaita
por Dra. Aline Lamaita

Publicado em 21/08/2025, às 12h19

Renata Banhara compartilha que irá seguir dieta especializada após diagnóstico de doença - Foto: Reprodução/Instagram
Renata Banhara compartilha que irá seguir dieta especializada após diagnóstico de doença - Foto: Reprodução/Instagram

Renata Banhara, 50, revelou na última semana que está passando por dificuldades em sua saúde. Após passar um período morando nos Estados Unidos, a apresentadora foi pega de surpresa ao descobrir que está no climatério, período que marca o fim da fase reprodutiva para a pré-menopausa, além de ser diagnosticada com lipedema.

Em busca do tratamento, a apresentadora compartilhou com o público que seguirá uma dieta cetogênica enquanto segue com o acompanhamento médico especializado para o seu caso: "Não sabia que tinha lipedema nos braços e nas pernas. E ainda estou no climatério. Engordei 15 quilos, estou cheia de gordura, com dores, sem sono e com desejo zero. Só uso camisetão porque tenho vergonha de roupa justa", disse Renata Banhara.

A cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita conversou com a CARAS Brasil sobre o diagnóstico da musa dos anos 2000, a relação entre o lipedema com as mudanças hormonais enfrentadas durante o climatério e explicou os benefícios da dieta especializada de Renata.

“O lipedema é uma doença crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal e desproporcional de gordura, especialmente nos membros inferiores e, em alguns casos, nos braços, sempre respeitando mãos e pés”, explicou a especialista. “A gordura acumulada no lipedema não responde à dieta ou atividade física como a gordura relacionada à obesidade, e geralmente vem acompanhada de dor ao toque, inchaço ao longo do dia e facilidade para formar hematomas”. 

Segundo a cirurgiã vascular, o diagnóstico é clínico e deve ser feito por um médico treinado com base na avaliação dos sintomas, histórico familiar, exame físico e exclusão de outras causas: “Exames de imagem, como o ultrassom, podem ser utilizados para avaliar a associação com insuficiência venosa ou linfedema, e ajudar na decisão diagnóstica mas não há um exame específico que confirme o diagnóstico por si só”, afirmou.

Os sinais mais comum a que se deve ficar atento são o aumento desproporcional do volume das pernas ou braços, com gordura simétrica e resistente a dietas; dor constante ou ao toque, sensação de peso, inchaço que piora ao longo do dia e melhora com o repouso, e tendência a hematomas mesmo com traumas leves.

Aline explica que quando não tratado, o lipedema pode piorar progressivamente, com agravamento da dor, limitação funcional e piora importante da qualidade de vida: “Além disso, a sobrecarga física e emocional pode levar a quadros de ansiedade, depressão e isolamento social, já que muitas pacientes se sentem incompreendidas e desvalorizadas mesmo nos ambientes médicos”, disse a médica.

“Muitas pacientes relatam frustração por “fazer tudo certo” e ainda assim não conseguirem melhorar o contorno corporal”, relatou Aline. “O lipedema é uma doença com forte influência hormonal, e é comum que ele se manifeste ou se agrave em fases de transição hormonal, como puberdade, gestação e climatério”. 

No climatério, ocorre a queda dos níveis de estrogênio, o que altera a distribuição de gordura e o comportamento do tecido adiposo, o que pode intensificar sintomas. Além disso, também existe uma tendência natural à perda de massa muscular nessa fase.

“O tratamento do lipedema é sempre individualizado e multidisciplinar”, explicou a cirurgiã vascular. “Ele inclui orientações nutricionais com foco anti-inflamatório, prática regular de atividade física  como caminhada, pilates, musculação ou hidroginástica, uso de roupas de compressão, fisioterapia especializada com técnicas de drenagem linfática e, em alguns casos, o uso de medicações que auxiliam na microcirculação e controle da dor”. 

Fases mais avançadas, ou quando há escolha da paciente, e sempre após compensação com tratamento clínico, pode ser indicada a lipoaspiração especializada, que tem como objetivo aliviar sintomas, melhorar a mobilidade e trazer mais conforto ao paciente. No entanto, durante o climatério, ajustes no tratamento são comuns, já que é um momento que exige grande monitoramento para garantir o melhor controle possível da doença.

No caso de Renata Banhara, o tratamento está sendo alinhado junto com uma dieta cetogênica com perfil anti-inflamatório. Ela é baseada na redução drástica de carboidratos e o aumento do consumo de gorduras boas e proteínas, o que ajuda a reduzir os processos inflamatórios crônicos associados ao lipedema. 

“Um dos objetivos é diminuir a dor, o edema e estabilizar a progressão da doença, além de favorecer a perda de peso em pacientes que também tenham obesidade associada”, esclareceu a especialista. “É importante reforçar que essa não é uma dieta indicada para todas as pacientes, e precisa ser adaptada à fase de vida, estado metabólico e estilo de vida de cada uma”.

A Dra. Aline também enfatiza que, apesar de poderem estar associadas e coexistindo, lipedema e obesidade são doenças diferentes e, no geral, a dieta cetogênica é utilizada como estratégia temporária para perda de peso, mas não utilizada de forma definitiva como estilo de vida.

Ainda segundo a cirurgiã vascular, apesar dos benefícios, a dieta cetogênica não é isenta de riscos e pode causar queda de energia, alterações intestinais, dores de cabeça e perda de massa muscular se não for bem equilibrada. 

“O ideal é que esse tipo de dieta seja sempre conduzido por um nutricionista com experiência em lipedema, que adapte o plano alimentar às necessidades e fase hormonal da paciente”, concluiu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA RENATA BANHARA NO INSTAGRAM:

Leia também: Renata Banhara descreve como era trabalhar com Gugu Liberato ''Ele via o talento nas pessoas!''

Dra. Aline Lamaita

Dra. Aline Lamaita é cirurgiã vascular (CRM: 101355) membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, do American College of Phlebology, e do American College of Lifestyle Medicine. Formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (2000), hoje dedica a maior parte do seu tempo à Flebologia (estudo das veias). Possui ccurso de Lifestyle Medicine pela Universidade de Harvard (2018) e pós-graduação em Medicina Integrativa e Longevidade saudável. Também possui título de especialista em Cirurgia Vascular pela Associação Médica Brasileira / Conselho Federal de Medicina. @alinelamaita.vascular

Renata Banhara médica Lipedema Climatério

