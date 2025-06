Raquel Brito desabafa sobre miocardite, e médico explica: 'Em alguns casos, leva a óbito'

Influenciadora baiana, Raquel Brito foi diagnosticada com miocardite e precisou deixar o reality A Fazenda 16 para ser internada na UTI

Raquel Brito (23) foi obrigada a deixar o confinamento em A Fazenda 16 para dar entrada em um hospital em São Paulo após sofrer um episódio de miocardite durante a Prova de Fogo do reality show, em outubro de 2024. Na época, a irmã de Davi Brito (22) passou por exames e recebeu a confirmação do diagnóstico.

"Eu só conseguia ouvir 'Raquel está tendo um espasmo'. Eu apagava e acordava com a dor [no peito], aquela contração forte. Fizeram [massagem cardíaca em mim], me deram remédio, só que eu não conseguia reagir", desabafou em entrevista do Domingo Espetacular.

Fora do programa da Record, a influenciadora digital ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para entender o quão grave pode ser a doença cardíaca, CARAS Brasil entrevista o Dr. Elzo Mattar, clínico geral e cardiologista. Antes, ele explica que a miocardite é uma doença inflamatória do miocárdio, o músculo cardíaco, podendo causar insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita, especialmente em crianças e adultos jovens.

"A principal causa é uma infecção viral, como vírus de resfriados, dengue e covid, mas pode ter muitas outras causas, como infecções bacterianas, fúngicas, doenças autoimunes, como lúpus, e toxicidade por medicações, como os quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer. As vacinas, no geral, podem, em menor incidência, ser causadoras de miocardite", afirma.

Apesar de ser uma condição cardíaca, o médico ressalta que ela pode ter menos impacto em alguns casos. "Na maioria deles, a evolução é benigna, com recuperação da função cardíaca e com melhora total dos sintomas. Em casos de miocardite fulminante, o prognóstico tende a ser ruim, evoluindo, em alguns casos, com necessidade de transplante cardíaco ou a óbito", alerta.

Um dos principais riscos envolvidos nesta doença é o do aparecimento de arritmias e o da morte súbita. "Estes riscos podem ser minimizados, desde que o tratamento seja feito de forma adequada, com o uso correto dos medicamentos e respeitando a restrição a atividades físicas intensas ou esportes competitivos", finaliza.

Como é feito o tratamento?

O tratamento da doença do ator varia de acordo com a gravidade do quadro, as complicações apresentadas e a causa identificada. Em casos mais leves, pode envolver o uso de medicamentos para insuficiência cardíaca e antiarrítmicos. Já em situações graves, é necessário suporte intensivo em UTI, com administração de fármacos que ajudam a manter a pressão arterial estável e a melhorar a força de contração do coração.

Nos casos mais extremos, quando há risco elevado de falência cardíaca, pode ser necessário o uso de dispositivos de assistência circulatória, como o coração artificial. Se a atividade inflamatória for muito intensa, como ocorre na miocardite fulminante, o tratamento pode incluir imunossupressores, como corticoides ou outras substâncias que reduzem a ação do sistema imunológico.

FIQUE POR DENTRO DE TUDO O QUE ACONTECE NA VIDA DOS FAMOSOS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: