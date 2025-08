Apresentadora do GNT, Raíza Costa perde 13 kg e ganha concurso fitness

Raíza Costa, chefe de confeitaria e apresentadora do GNT, recebe prêmio de 10 mil dólares em concurso fitness americano

A chef de confeitaria e apresentadora do GNT Raíza Costa compartilhou em suas redes sociais como foram seus últimos dois meses de exercícios intensos, que, como consequência, teve a perda de 13 kg de gordura corporal. O seu objetivo principal fugia do convencional, saúde ou estética, mas sim ganhar um prêmio americano no valor de 10 mil dólares.

Raíza se inscreveu em um concurso fitness, em Nova York, que premiaria aquele que tivesse a mudança corporal mais surpreendente, podendo ser ganho ou perda de massa, dentro de dois meses. “Secretamente me inscrevi em um desafio fitness nacional onde a premissa era: as maiores transformações na composição corporal em 60 dias ganhariam 10 mil dólares em dinheiro e 15 mil em prêmios. Isso incluía ou muito ganho de massa magra ou muita perda de massa gorda”, afirmou a chef.

“Foram 25 mil inscritos e durante o desafio malhei 1 hora 6x na semana, com treinos de musculação 4x e cardio 2x. Perdi 13kg de gordura e nenhum grama de massa muscular comprovado pelo exame de Bioimpedancia (por isso não adiantava apenas perder peso de qualquer jeito ou com deficit calórico radical o que sempre resulta em perda de massa magra)”, explicou ela na legenda da postagem.

Raíza Costa ainda desmistificou estigmas sociais sobre a alimentação fitness e provou que para emagrecer, não é necessário se restringir apenas a dietas malucas, saladas verdes ou cortar carboidratos. “Continuei me alimentando muito bem, priorizando alimentos densos nutricionalmente e sem excluir nenhum grupo (nem carboidratos). Minhas refeições continuaram caseiras, coloridas e variadas, mas ajustei proporções para priorizar a proteína e as fibras. Fazia meus treinos pesados e batia minha meta de 150g de proteína todo dia (mentira, o máximo que conseguia era 130g).”, completou ela sobre as poucas mudanças em sua alimentação durante este período.

