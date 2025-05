Raissa Barbosa fala sobre estado de saúde após acidente: ‘Ficar quietinha’

A influenciadora digital Raissa Barbosa, que está grávida, desabafou sobre sua saúde após sofrer um acidente doméstico na última quarta-feira, 14

Raissa Barbosa, 34 anos, informou sobre seu quadro de saúde na noite da última noite de quinta-feira, 16. A influenciadora passou por um acidente doméstico na quarta-feira, 14, que resultou em vários hematomas pelo corpo.

A ex-Fazenda está grávida de oito meses do segundo filho e já é mãe de Felipe, de 15 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, agradeceu o carinho recebido. "Recebi muitas mensagens, de amigos, conhecidos, pessoas aqui no Direct, não consegui responder todo mundo, mas agradeço demais a preocupação e está tudo bem, graças a Deus" , comentou.

Apesar do susto, está focada em se cuidar e se preparar para a chegada do bebê. "Agora é só esperar, que o parto tá perto, mês que vem já, só me comportar um pouco mais, ficar quietinha" , completou Raissa.

Confira como Raissa Barbosa ficou após o acidente:

Raissa Barbosa sofre acidente doméstico - Foto: Reprodução/Instagram

Acidente doméstico na escada

Na quinta-feira, 15, a influencer Raissa Barbosa, de 34 anos, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, anunciar aos seus seguidores que sofreu um acidente nesta quarta-feira, 14. Isso porque ela caiu da escada e o impacto gerou grandes hematomas em seu braço direito. "Hoje era dia de conhecer a maternidade onde provavelmente meu bebê vai nascer, mas o plano mudou completamente. A visita acabou acontecendo... mas na emergência", começou.

A ex-Fazenda explicou o ocorrido: "De manhã, acabei caindo da escada e, como achei que não tinha sido nada de mais, cancelei a visita e fiquei em casa de repouso. Só que quando acordei, vi meu braço roxo, fiquei muito preocupada e vim correndo pra maternidade. Caí por cima do braço, e protegi a barriga, o impacto foi todo no braço", explicou; confira mais detalhes!

Leia também: Médica alerta riscos de acidente de Raissa Barbosa durante gestação: 'Trauma'