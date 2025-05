Rafael Cardoso preocupa internautas ao surgir com eletrodos no corpo: 'A vida não para'

O ator Rafael Cardoso aparece nas redes sociais para fazer um desabafo sobre os cuidados com a saúde, além da saudade dos filhos Aurora e Valentim

O ator Rafael Cardoso, de 39 anos, apareceu em suas redes sociais na noite de quinta-feira, 15, com eletrodos no corpo e aproveitou o momento para fazer um desabafo sobre os cuidados com a saúde e a saudade que sente dos filhos, Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6.

Os dois filhos são fruto do antigo relacionamento de Rafael Cardoso com Mari Bridi, com quem viveu 15 anos de casamento e se separou em 2022. O ator não tem mantido contato com as crianças. "Hoje é um daqueles dias... Não consegui dormir direito e já estava com o coração daquele jeito que parece que não vai sair da garganta, de saudade. Se a saudade tivesse nome para mim era Aurora e Valentim... Quase dois anos já. Eu sofro, mas no futuro, a falta, a gente sabe quem sente. O quanto é importante a presença. Que isso termine logo", desabafou o ator.

Logo depois, Rafael Cardoso filmou sua caçula, Helena, filha do ator com a psicóloga Carol Ferraz. "Graças a Deus tenho essa luz do sol que me ensina e ajuda a amenizar (a dor) nesses dias de saudade", disse.

Rafael Cardoso tranquiliza internautas sobre o uso de eletrodos no corpo

Após enfrentar problemas de saúde, o artista, que sofre de miocardiopatia hipertrófica congênita, compartilhou sua rotina de cuidados. "Hoje segui cuidando de mim. Estou aqui cheio de eletrodos, fazendo meu exame de rotina do meu coração, para me cuidar. A vida não vai parar para os problemas que a gente tem. Vai ser resolução de problema um atrás do outro, mas a gente não pode deixar de botar para fora ou cria uma série de doenças. Tentar colocar com o máximo de amor para fora. Às vezes não dá porque está com tanta coisa guardada que sai meio atravessado. Mas a gente tem que tentar. Estou aqui seguindo meu caminho e fluxo, amanhã tenho mais exames para fazer", apontou.

O ator gravou um stories para acalmar os seguidores e explicou o motivo do exame. “Pessoal, queria agradecer. Em primeiro lugar, todo mundo que tá preocupado, mandando mensagem, mas isso aqui é teste de rotina”, tranquilizou Rafael.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Leia também: Rafael Cardoso posta reflexão com indiretas: 'Amar é remar junto'