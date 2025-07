Rafa Kalimann relata desejos na gravidez e médicos explicam o que está por trás

Vontades alimentares como as relatadas por Rafa Kalimann são comuns e refletem mudanças hormonais do corpo

Durante a gestação, é muito comum que mulheres passem a sentir vontades alimentares específicas, intensas e por vezes inusitadas. Recentemente, a influenciadora e atriz Rafa Kalimann compartilhou com os fãs episódios de apetite repentino por certos alimentos, o que reacendeu o debate sobre os famosos "desejos de grávida". Embora possam parecer meramente psicológicos, esses impulsos têm, sim, explicações fisiológicas e hormonais.

Especialistas explicam que os desejos gestacionais costumam surgir principalmente no primeiro e no segundo trimestres da gravidez. As alterações hormonais, especialmente o aumento dos níveis de estrogênio e progesterona, impactam diretamente os centros de fome e saciedade no cérebro. Ao mesmo tempo, as necessidades nutricionais da gestante mudam, e o corpo passa a demandar mais energia, vitaminas e minerais — o que também pode influenciar no tipo de alimento desejado.

Segundo a nutricionista e especialista em nutrição materno-infantil, Dra. Ana Cláudia Ramos, em muitos casos o desejo por doces, alimentos cítricos ou salgados pode indicar uma carência específica. Por exemplo, a vontade por carne vermelha pode estar relacionada à baixa de ferro, enquanto o apetite por frutas cítricas pode sinalizar a necessidade de vitamina C. No entanto, nem todo desejo precisa ser interpretado como um sinal clínico — às vezes, ele é apenas emocional.

É importante, no entanto, que os desejos sejam acompanhados com equilíbrio. Ceder ocasionalmente é natural e saudável, mas exageros frequentes, especialmente com ultraprocessados ou doces em excesso, podem causar ganho de peso excessivo e dificultar o controle glicêmico, além de impactar a saúde do bebê. Manter um plano alimentar balanceado, com acompanhamento profissional, é fundamental para conciliar prazer e saúde durante esse período tão delicado.

Casos como o de Rafa Kalimann ajudam a normalizar essas experiências comuns entre gestantes. A escuta ativa do corpo, combinada com orientação médica, é a melhor forma de atravessar a gestação com bem-estar físico e emocional.

