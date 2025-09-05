CARAS Brasil
  Rafa Brites relata perseguição em hotel e psicóloga alerta: 'Muitas desenvolvem transtorno'
Bem-estar e Saúde / Cuidados necessários!

Rafa Brites relata perseguição em hotel e psicóloga alerta: 'Muitas desenvolvem transtorno'

Em entrevista para CARAS Brasil, psicóloga analisa relato de Rafa Brites e alerta para riscos diários e como isso afeta mulheres na mesma situação

Dra. Leticia de Oliveira e Gabriela Cunha
por Dra. Leticia de Oliveira e Gabriela Cunha

Publicado em 05/09/2025, às 11h05

Rafa Brites - Reprodução/Instagram
Rafa Brites - Reprodução/Instagram

A apresentadora Rafa Brites revelou ter vivido um episódio de medo em Nova York, no fim de 2024. Durante sua hospedagem em um hotel, ela percebeu estar sendo seguida por um homem que não aparentava ser hóspede daquele andar.

O relato de Rafa Brites

Segundo Rafa, a desconfiança começou ainda no elevador, quando percebeu que o homem não apertou nenhum andar e desceu no mesmo piso que ela. Ao caminhar pelo corredor, ele a seguiu até a porta do quarto.

Com receio de ser forçada a entrar, a apresentadora tomou uma decisão rápida: não abriu a porta, retornou à recepção e pediu ajuda. O homem foi confrontado pela equipe do hotel e descobriu que ele não era um hóspede.

Após o episódio, Rafa Brites afirmou que passou a evitar grandes hotéis e deixou um alerta para outras mulheres: tomar precauções simples, como esperar que a pessoa entre primeiro no quarto antes de seguir para o seu.

Psicóloga explica riscos e vulnerabilidade feminina

Para compreender melhor o impacto do relato, a CARAS Brasil ouviu a psicóloga Leticia de Oliveira, que ressaltou a importância do alerta.

"Na correria do dia a dia, às vezes estamos distraídas, seja com aplicativos, com filhos ou outras preocupações, e isso nos torna uma isca muito mais viável para homens que querem se aproveitar dessa vulnerabilidade", afirma a especialista.

Leia também: Rafa Brites revela por que deixou de falar sobre maternidade e admite arrependimento

Segundo ela, depoimentos de figuras públicas contribuem para chamar a atenção da sociedade: "Acredito muito que relatos de histórias de pessoas conhecidas trazem uma luz para situações que talvez passariam despercebidas. Isso faz com que as mulheres fiquem muito mais atentas a situações que, à primeira vista, pareceriam corriqueiras, como descer de um carro ou elevador sem observar se alguém está por perto ou entrando junto."

Consequências emocionais de experiências traumáticas

A psicóloga também destacou os efeitos emocionais que situações como a vivida por Rafa Brites podem gerar.

"Muitas mulheres que passam por situações de estresse acabam desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático. Ficam em alerta constante, têm crises de ansiedade, de pânico, e sentem receio de estarem sozinhas. É razoavelmente comum, após esse tipo de situação - marcada por estresse, ansiedade - risco que a pessoa desenvolva consequências emocionais importantes."

Importância do apoio psicológico

Leticia reforça que buscar ajuda profissional é fundamental: "Todas essas consequências precisam ser trabalhadas em terapia, para que essa vulnerabilidade não torne a pessoa refém da ameaça que ela viveu."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Leticia de Oliveira e Gabriela Cunha

Dra. Leticia de Oliveira é psicóloga comportamental (CRP SP: 0695130) com referência em Análise comportamental. É fundadora do Núcleo Letícia Oliveira, ao qual presta atendimentos multidisciplinares, com foco na saúde e cuidado do corpo e mente. Atuou como psicóloga consultiva no programa “É De Casa”, da Rede Globo, e ao longo de sua carreira, já ajudou milhares de mulheres a conquistarem o controle de suas moções e terem uma leve e feliz om seus treinamentos e consultas.

