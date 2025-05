Queda de Marone acende alerta para possíveis consequências, aponta médico

No último domingo (10), Marrone, dupla de Bruno, deixou os fãs preocupados ao ser internado após sofrer uma queda durante um show em Goiânia

No último sábado (10), Marrone (60), dupla sertaneja com Bruno (56), assustou os fãs ao sofrer uma queda durante um show em Goiânia. O cantor foi levado às pressas para um hospital após o incidente que lhe deixou com um corte próximo ao supercílio e outro na mão esquerda, além de cinco costelas trincadas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy aponta quais podem ser as consequências em casos como o do cantor. "O corte no supercílio provavelmente se deu por trauma na cabeça devido à queda e então pode se tratar de um traumatismo cranioencefálico", inicia.

"Mesmo sem perda da consciência, pode levar a sangramentos e contusão no tecido cerebral, além de fraturas nos ossos da face e do crânio", acrescenta. O neurologista ainda aponta que esse quadro pode levar a uma série de sintomas, como:

Cefaleia persistente;

Vômitos;

Confusão mental;

Sonolência;

Convulsão;

Déficits neurológicos.

"Nesses casos, o paciente deve sempre ser observado e investigado para evitar complicações. O paciente geralmente deve ficar afastado para observação e descanso por pelo menos 48-72hs evitando atividades de risco para novas quedas, esforço excessivo ou dirigir (...) Devendo ser investigado muitas vezes com tomografia, entre outros, e observado caso haja quaisquer outros sintomas", finaliza ao falar sobre o caso do cantor.

CIRURGIA

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, passou por uma cirurgia no final de semana após sofrer uma queda no palco de um show em Goiânia. Ele perdeu o equilíbrio e caiu do palco. Agora, ele está internado em um hospital e sem previsão de alta.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda. Além disso, ele teve um corte próximo ao supercílio e também cinco costelas trincadas. Continue lendo aqui!

