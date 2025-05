Quanto tempo Preta Gil ficará nos EUA? Período é revelado

Preta Gil viajou para os Estados Unidos no início da semana para iniciar um tratamento experimental contra o câncer e ficará um bom período no exterior

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para iniciar um tratamento experimental contra o câncer com médicos especialistas em seu tipo de tumor. Ela embarcou na última segunda-feira, 12, e deverá ficar no exterior por um bom tempo. Tanto que o amigo dela, Gominho, revelou qual é a previsão de duração do tratamento neste momento.

Em conversa com o Portal Leo Dias, Gominho revelou que Preta Gil deverá ficar cerca de dois meses no exterior. “ Pelo que tinham falado, ela está indo para um ou dois meses. E aí vai vendo como vai ser. Se ela vai querer vir para cá para dar uma passeada e voltar, ela vai entende tudo quando chegar nas consultas ”, afirmou ele.

Inclusive, ele comentou que a amiga fez uma boa viagem e que ele já está saudoso por não ter viajado com ela. "Falei com ela ontem e hoje. Ela está bem, fez boa viagem, foi com amigos nossos, a doutora. Não vou mentir que ela foi bem, mas eu fiquei mal. Pra mim foi estranho, desde o começo estou com ela, acompanhando tudo. E não estar agora nesse momento tão importante me doeu um pouco, mas sei o quanto ela quer que eu esteja trabalhando, sei o quanto está bem amparada. Mas a gente se fala o tempo inteiro. Saí de casa e ela estava descansando da viagem", disse ele.

Por que Preta Gil vai se tratar nos Estados Unidos?

A cantora Preta Gil revelou que vai fazer o tratamento nos Estados Unidos porque já fez tudo o que podia no Brasil. Ela tem uma longa luta contra o câncer, que começou no intestino e se espalhou para outras áreas do abdômen. Assim, ela quer tentar todas as alternativas em busca da cura e há uma chance em um tratamento que é feito no exterior.

Durante a participação no Domingão com Huck, da Globo, há pouco tempo, Preta contou sobre a complexidade do seu caso. " Agora eu entro em uma fase difícil e complicada. Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada ", disse ela.

E completou: "Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

