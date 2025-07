Quando o ódio virtual atinge o inocente: impactos do ataque à filha de Roberto Justus

Especialistas revelam consequências psicológicas, mecanismos legais e como proteger crianças nas redes após caso da filha de Roberto Justus

Em julho de 2025, Vicky Justus, filha de cinco anos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, foi alvo de comentários violentos após a divulgação de imagens em que aparecia com uma bolsa de luxo da grife Fendi, avaliada em cerca de R$ 14 000. O fato ganhou repercussão ao envolver ameaças de morte vindas de figuras públicas como um professor da UFRJ e uma psicóloga.Diante do ocorrido, o casal buscou apoio jurídico e posicionamento público.

A psicóloga Letícia de Oliveira, ouvida pela CARAS Brasil, criticou a desumanização e o discurso de ódio, afirmando que direcionar violência até ao “filho de um assassino” é inconcebível. Ela afirmou: “Desejar a morte de uma criança... eu acho que, em situação nenhuma, nem o filho de um assassino merece tamanho ódio.”

Letícia destacou que a agressão verbal emanou não apenas de ideologias anti-capitalistas, mas nasceu da amargura de quem publica maldade em plataformas digitais — principalmente por profissionais da saúde, o que reforça o perigo da normalização desses discursos.

Aumento de casos e o impacto psicológico em crianças

Segundo dados da SaferNet Brasil, houve aumento de cerca de 60% nas denúncias de cyberbullying e discurso de ódio contra menores em 2023. . A psicóloga Dra. Maria Isabel Leme, da USP, explica que o anonimato facilita as agressões: o agressor se sente protegido pela distância que a tela oferece.

Para a criança, os impactos podem incluir:

Ansiedade e medo (mesmo que sem plena compreensão dos ataques);

Baixa autoestima, induzida por comentários ofensivos;

Insegurança social, especialmente se a criança for cobrada por ter pais famosos;

Já os pais enfrentam dilemas sobre exposição: ao expor excessivamente a vida intimista dos filhos, aumentam os riscos de ataques e de sofrimento emocional.

Aspectos legais: como a lei atua

O conteúdo direcionado à Vicky pode ser enquadrado como:

Injúria e difamação (Código Penal);

Violação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

Crimes digitais, previstos no Marco Civil da Internet

Apesar da suposta anonimidade, perfis ofensores podem ser identificados por determinação judicial, e redes como Instagram, TikTok e YouTube são legalmente obrigadas a fornecer dados. O engajamento com as autoridades — com boletim de ocorrência, print de mensagens e advogados especializados — é importante para responsabilização.

Medidas de proteção e prevenção

Para os responsáveis:

Documentar ocorrências (prints, vídeos);

Registrar boletim de ocorrência (online ou presencial);

Contratar advogado especializado em direito digital;

Denunciar as contas ofensivas às plataformas;

Utilizar canais como SaferNet ou Ministério dos Direitos Humanos;

Reduzir exposição pública da criança.

Para as plataformas:

Agir prontamente ao receber denúncias;

Cooperar com investigações judiciais;

Monitorar conteúdo protegido por leis, como o ECA.

Como ajudar a criança a lidar com isso

Conversar de forma acessível sobre o ocorrido (de acordo com a idade);

Reforçar o apoio familiar e ambiente de segurança emocional;

Iniciar acompanhamento psicológico se identificar sinais de ansiedade, comportamento retraído ou medo;

Envolver a criança em atividades que promovam autoestima (arte, esportes, hobbies).

O papel da sociedade e dos profissionais

Especialistas reafirmam que pessoas que propagam discursos de ódio, especialmente profissionais que deveriam cuidar do bem-estar, devem enfrentar consequências — inclusive, reavaliação de habilitação profissional. É urgente que a sociedade exija respeito às crianças, um uso mais responsável da internet e medidas jurídicas e educativas mais eficazes.

