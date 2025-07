Qual procedimento Ana Paula Siebert fez? Médico aponta: 'Resultados são bastante naturais'

Ana Paula Siebert Justus realizou um procedimento estético; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira avalia o caso

Ana Paula Siebert, de 37 anos, teve uma boa cicatrização da cirurgia estética que fez para levantar a região das pálpebras. Segundo informações do site Quem, a influenciadora, que é casada com Roberto Justus (70), foi submetida a uma blefaroplastia no ano passado. À época, ela desabafou: "Minha cicatriz é impressionante! Ele faz bem na pálpebra e eu pedi para que ele puxasse um pouquinho para ficar com o olhar mais levantado", disse.

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo o especialista, esta é uma cirurgia plástica feita nas pálpebras, tanto superiores quanto inferiores.

"O objetivo é remover o excesso de pele e, se necessário, as bolsas de gordura que se formam com o tempo. Com o envelhecimento, a região dos olhos tende a acumular flacidez e gordura, o que dá um aspecto de cansaço, tristeza ou envelhecimento precoce. A blefaroplastia corrige esses sinais, devolvendo ao olhar uma aparência mais leve, jovem e descansada", declara.

Resultados são naturais?

A blefaroplastia pode ser realizada tanto por motivos estéticos — para melhorar a aparência — quanto por motivos funcionais. Em alguns casos, ela pode ser associada à cantopexia, uma técnica que reposiciona o canto lateral dos olhos, suavizando a flacidez e dando mais firmeza à região, o que potencializa o rejuvenescimento sem comprometer a naturalidade da expressão. O Dr. Marcelo responde.

"Os resultados são bastante naturais quando a cirurgia é feita com bom senso estético e respeitando a anatomia individual do rosto. O objetivo não é mudar a forma dos olhos ou deixar o rosto com aparência “esticada”, mas sim suavizar os sinais do tempo, preservando a identidade da pessoa. Na prática, quem vê percebe que o olhar está mais leve, mas dificilmente identifica que foi feita uma cirurgia. A impressão costuma ser de que a pessoa está descansada, com a expressão renovada", finaliza o cirurgião plástico.

