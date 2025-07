Qual procedimento estético Anitta fez? Médico aponta: 'Atua nas camadas mais profundas'

Anitta chocou os internautas ao aparecer com 'um rosto novo'. O procedimento estético foi confirmado pela assessoria da cantora

Anitta (32) surpreendeu seus 63 milhões de seguidores ao voltar para as redes sociais após algumas semanas longe dos holofotes. Ao publicar uma sequência de fotos na última terça-feira, 1, a cantora também chamou atenção pelo seu "novo rosto". A informação de que a artista realizou um procedimento estético foi confirmada em comunicado pela sua assessoria de imprensa, mas não foi informado quais intervenções estéticas ela fez.

"A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais", explicou a assessoria de imprensa de Anitta. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico.

O que diz o especialista?

Segundo o Dr. Marcelo Moreira, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a cantora Anitta deve ter realizado um mini lifting deep plane.

"Uma técnica cirúrgica que atua nas camadas mais profundas da face, reposicionando músculos e estruturas com naturalidade. Embora ela tenha apenas 32 anos, já havia passado por vários preenchimentos faciais, o que pode ter gerado um certo peso e flacidez precoce. O procedimento, nesse caso, parece ter sido escolhido para remover o excesso de volume e devolver leveza e contorno ao rosto", avalia.

Fica natural?

O cirurgião plástico aponta que um dos grandes diferenciais do mini lifting deep plane é exatamente o resultado natural, pois ele trabalha a musculatura e os compartimentos de gordura, sem esticar excessivamente a pele.

"Os efeitos começam a aparecer entre 3 e 4 semanas, conforme o inchaço diminui. No caso da Anitta, já se nota um rosto mais suave, com contornos mais femininos e uma forma mais oval, bem diferente do aspecto mais quadrado que os preenchimentos davam", responde.

Quais os cuidados?

O Dr. Marcelo Moreira reforça que uma boa recuperação é essencial para manter os resultados após o procedimento estético. Abaixo, ele lista os principais cuidados necessários depois de realizar o mini lifting deep plane.

"Repouso"; "Evitar esforço físico"; "Dormir com a cabeça elevada"; "Manter boa hidratação"; "Seguir à risca as orientações médicas. O acompanhamento adequado é fundamental para garantir cicatrização segura e o melhor resultado possível".

