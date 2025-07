Médica explica o diagnóstico que provocou a internação de Ana Paula Arósio: 'Inflamação'

Afastada da TV, a atriz Ana Paula Arósio tornou público um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula explica o quadro

A atriz Ana Paula Arósio (49) enfrentou um momento em sua saúde no ano de 2003 quando recebeu o diagnóstico de gastroenterite. Hoje, a atriz está recuperada, mas à época ela gravava a novela Esperança e precisou se afastar do projeto por conta do quadro. Ela ficou internada por quatro dias na Clínica São Vicente, na zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). A especialista fala sobre este diagnóstico.

"A gastroenterite é a inflamação do revestimento do estômago e intestinos, podendo ser causada por vírus, bactérias, parasitas ou agentes não infecciosos, como toxinas e medicamentos. Ela provoca distúrbios gastrointestinais comumente chamados de 'virose' ou 'gripe intestinal', apesar de não haver relação com o vírus da gripe", declara.

Quais os sintomas?

Os principais sintomas incluem:

Diarreia, normalmente líquida ou aquosa;

Náuseas e vômitos;

Dor abdominal e cólicas;

Febre e mal-estar geral;

Tontura;

Cansaço;

Perda de apetite

Qual o tratamento?

A Dra Giovana G. de Paula reforça a maioria dos casos é autolimitada e tratada com repouso, hidratação e dieta leve, não necessitando de hospitalização. Abaixo, lista os principais cuidados em meio a este diagnóstico da gastroenterite.

"Reposição de líquidos e eletrólitos - Reidratação oral com soluções (caseiras ou comerciais) ou intravenosa em casos graves"; "Dieta leve - Preferir alimentos de fácil digestão como arroz, batata, macarrão, frango grelhado, chás, evitar leite no início e ultraprocessados"; "Medicação sintomática, sempre sob prescrição: Antitérmicos e analgésicos, antieméticos, e antiespasmódicos"; "Antibióticos - apenas em caso de infecção bacteriana confirmada ou suspeita com sinais graves (como sangue nas fezes ou febre alta)"; "Tratamento do estresse, se relevante - Abordagem psicológica, técnicas de manejo emocional, pois o estresse pode manter ou agravar sintomas intestinais".

