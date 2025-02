Qual a gravidade da infecção polimicrobiana para o Papa Francisco?

Após ser internado na última sexta-feira, 14, o Papa Francisco, o pontífice argentino, enfrenta um quadro clínico 'complexo' de sua saúde, informou o Vaticano

O Papa Francisco, de 88 anos, apresenta um "quadro complexo"e precisará permanecer internado para receber o tratamento adequado, de acordo com comunicado oficial do Vaticano. O pontífice argentino, que já enfrentava dificuldades respiratórias, foi hospitalizado na última sexta-feira, 14, no Hospital Agostino Gemelli, em Roma.

Nesta segunda-feira, 17, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, anunciou que exames recentes revelaram uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias. O que significa esse diagnóstico? Em entrevista ao Portal iG, o chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia explicou os riscos dessa infecção e os possíveis impactos na saúde do Papa.

"Uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias ocorre quando mais de um micro-organismo, como vírus, bactérias ou fungos, acomete simultaneamente o sistema respiratório, levando a um quadro clínico mais complexo. No final da semana passada, o Vaticano divulgou que o paciente estava com um quadro de bronquite. Em situações como essa, é possível que uma infecção viral inicial tenha evoluído com uma superinfecção bacteriana, agravando o estado de saúde", esclarece Alexandre Naime.

"Esse fenômeno ocorre porque as infecções virais podem comprometer os mecanismos de defesa do trato respiratório, facilitando a proliferação de bactérias oportunistas. Esse processo é especialmente comum em pacientes idosos e naqueles com doenças pulmonares prévias, pois sua capacidade de resposta imunológica pode estar reduzida. Nesses casos, a evolução para um quadro mais grave, como pneumonia bacteriana, torna-se uma preocupação clínica relevante", disse.

Além disso, Alexandre Naime destaca que infecções respiratórias podem ser leves em pessoas mais jovens, mas tendem a evoluir para quadros mais graves na população idosa. Isso acontece porque o envelhecimento natural dos pulmões dificulta a remoção de secreções, o que facilita a proliferação de micro-organismos.

