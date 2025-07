Quais as complicações do diagnóstico de Fernanda Keulla? Dentista aponta: 'Diretamente'

Flávio Pinheiro (CRO 31261-RJ) se formou como cirurgião dentista em 2004 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em seguida fez o credenciamento no sistema ITI de implantes dentários pela maior empresa de implantes do mundo, a Straumann. É especialista em implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia de Santos. Além disso, Flávio é mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ e fez parte do seu trabalho de mestrado na universidade de Rochester NY. Carrega, entre os seus títulos, o prêmio Mariano de Andrade do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.