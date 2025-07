Psiquiatra comenta surto psicótico de Cristina Mortágua e orienta como agir: 'Alterações graves'

Ex-A Fazenda, Cristina Mortágua foi internada em uma clínica psiquiátrica neste domingo,

Cristina Mortágua (54) foi internada em uma clínica psiquiátrica na manhã deste domingo, 6, após ter um surto psicótico. A musa dos anos 90 precisou ser contida por familiares após sua reação fora do normal. A família da ex-A Fazenda divulgou um comunicado nas redes sociais em que informa situação grave em que da paciente.

"Nos últimos dias, Cristina passou por um episódio grave de surto psicótico, durante o qual acabou agindo de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas, incluindo familiares, vizinhos e amigos. Infelizmente, também houve uso indevido de medicamentos, o que agravou seu estado de consciência e comportamento", diz a nota.

CARAS Brasil entrevista a psiquiatra Dra. Maria Fernanda Caliani sobre o quadro da famosa. Segundo a médica, o surto ocorre de forma temporária e quando a pessoa perde a consciência sobre a realidade à sua volta.

"Um surto psicótico é um episódio em que a pessoa perde, de forma temporária, o contato com a realidade. Ele pode incluir sintomas como delírios (alterações no pensamento, crenças falsas), alucinações (alterações nos sentidos como ver ou ouvir coisas que não existem), pensamento desorganizado e alterações graves no comportamento. É uma condição séria que exige atenção médica imediata", explica a especialista, que lista os principais sinais que podem variar.

Sinais de surto psicótico:

Fala desconexa ou confusa;

Comportamentos desorganizados ou bizarros;

Delírios (por exemplo, acreditar que está sendo perseguido);

Alucinações (ouvir vozes, ver coisas irreais);

Isolamento social repentino;

Mudanças drásticas de humor;

Reações exageradas ou desconectadas da situação.

Maria Fernanda chama a atenção para como agir diante de situações como a de Mortágua. "O mais importante é manter a calma e garantir a segurança da pessoa e de quem está ao redor. Não adianta confrontar, discutir ou tentar 'convencer' a pessoa de que ela está delirando — isso pode aumentar a agitação."

A médica destaca que falar com a voz baixa, tranquila e de forma pausada pode ajudar a pessoa a se reconectar com a realidade. No momento da contenção, deve-se evitar toques bruscos ou aproximações repentinas. Outras dicas:

Retirar objetos perigosos do ambiente;

Buscar ajuda médica imediatamente — ligando para o SAMU (192) ou levando a pessoa ao pronto atendimento, se for seguro.

"Se a pessoa já estiver em acompanhamento, entre em contato com o profissional responsável. Em alguns casos, pode ser necessário recorrer a uma internação para garantir a estabilização do quadro", fala a médica.