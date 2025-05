Psiquiatra analisa Sheron Menezzes após acidente do filho: 'Deve ser acompanhada'

Após acidente do filho, Sheron Menezzes desabafa nas redes e especialista analisa como a culpa materna afeta a saúde

A atriz Sheron Menezzes viveu um susto ao ver seu filho Benjamin, de 7 anos, se acidentar em uma bicicleta elétrica. Em um desabafo sincero nas redes sociais, a artista compartilhou o momento delicado e revelou o sentimento que tomou conta dela após o ocorrido: a culpa.

Enquanto organizava materiais para o garoto levar à escola, Sheron ouviu o filho gritar. Ele havia prendido o pé em uma das rodas da bicicleta elétrica. Apesar do susto, o menino ficou bem. Mesmo assim, a atriz se mostrou abalada:

"'Nasce uma mãe, nasce uma culpa’. Essa é a frase, né? É de outro dia, mas podia ser de agora! [risos] É assim por aí também? Vem cá me dar a mão", disse ela.

Mas afinal: por que a culpa materna surge mesmo em situações que fogem do controle? A CARAS Brasil conversou com a psiquiatra Maria Fernanda Caliani para entender o impacto desse sentimento na saúde mental de mães como Sheron.

Sentir culpa na maternidade é normal... mas até quando?

Segundo a especialista, é comum que mães passem por momentos de culpa, especialmente diante de imprevistos:

"É natural que muitas mães sintam culpa em momentos de vulnerabilidade, principalmente quando percebem que algo fugiu ao seu controle — como no caso da Sheron, que passou por um susto grande com o filho", explica.

No entanto, Caliani alerta que esse sentimento precisa ser observado com atenção: "Esse sentimento é parte do instinto de proteção. Porém, quando a culpa persiste de forma intensa, desproporcional, ou começa a interferir no sono, apetite, autoestima e na capacidade de tomar decisões, ela pode sinalizar algo mais sério. Nesses casos, o sentimento deixa de ser um alerta momentâneo e passa a impactar a saúde mental de forma negativa", afirma.

Existe um nome clínico para essa culpa que não vai embora?

Apesar de não ser um termo médico oficial, a chamada 'culpa materna' já é reconhecida na prática clínica como algo recorrente e sério:

"A 'culpa materna' constante pode estar associada a transtornos como a ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo perinatal, ou até mesmo uma depressão pós-parto de início tardio — que pode surgir meses após o parto e muitas vezes passa despercebida. Embora “culpa materna” não seja um termo clínico formal, é reconhecida na prática como uma experiência comum que, se recorrente e intensa, merece acolhimento e acompanhamento profissional", explica a psiquiatra.

Ela reforça ainda que os cuidados com a saúde mental da mãe não devem se limitar ao período logo após o parto: "O importante é entender que saúde mental materna deve ser acompanhada não só no puerpério imediato, mas também nos anos seguintes, pois as demandas e pressões continuam", completa.

O que dizer (ou não) para uma mãe que verbaliza culpa?

Acolher sem julgamento é o ponto principal para quem quer ajudar uma mãe que enfrenta esse tipo de sentimento:

"Acolher uma mãe que expressa culpa exige escuta ativa e empatia. Em vez de frases como 'isso é bobeira' ou 'isso acontece com todo mundo', que minimizam a dor, é mais útil dizer: 'Eu entendo que você está se sentindo assim. Quer conversar sobre isso?' ou 'Você fez o seu melhor com o que sabia naquele momento.'"

Caliani reforça que a intenção deve ser sempre amparar, mas sem reforçar a culpa: "O ideal é validar o sentimento sem julgamentos, mas também sem alimentar a culpa. Mostrar presença, oferecer ajuda prática e, se necessário, encorajar a busca por apoio psicológico ou psiquiátrico são formas de cuidado muito mais efetivas do que tentar apenas “tirar” a culpa com palavras prontas", conclui.

