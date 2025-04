Psiquiatra analisa compulsão de Roberta Miranda: 'Perde o controle'

Após confissão de Roberta Miranda, psiquiatra detalha o que é a compulsão da cantora e como ela pode afetar a saúde mental

Roberta Miranda surpreendeu ao revelar um vício que marcou parte de sua vida: a compulsão por compras. Hoje dona de um guarda-roupa milionário, a cantora assumiu que o problema se transformar em gastos descontrolados. Mas afinal, o que esse tipo de vício pode causar nas pessoas?

A CARAS Brasil conversou com o psiquiatra José Fernandes Vilas, que analisou o comportamento da artista e explicou os perigos por trás desse transtorno que vai muito além de simples exageros no cartão de crédito.

Vício em compras é doença?

Segundo o especialista, a compulsão por compras vai muito além de um simples exagero nos gastos. O chamado vício em compras é mais comum do que se imagina e já é classificado como um transtorno psiquiátrico.

"Sim, o vício em compras, também conhecido como oniomania, é considerado um transtorno do controle de impulsos e pode ser classificado dentro dos transtornos psiquiátricos", explica o especialista.

Mas como saber quando o hábito vira um problema de saúde?

Esse comportamento, segundo ele, se torna clínico quando afeta o emocional, gera dívidas ou compromete a vida da pessoa.

"O comportamento deixa de ser um simples hábito e passa a ser um sinal clínico quando a pessoa perde o controle sobre suas compras, gera dívidas significativas, sente culpa ou sofrimento emocional após gastar e compromete sua vida pessoal, social ou financeira", detalha.

Tem relação com outros transtornos?

A compulsão por compras, de acordo com o psiquiatra, muitas vezes não vem sozinha. Ela costuma estar associada a transtornos como ansiedade, depressão e até bipolaridade.

"Existe uma relação direta. A compulsão por compras frequentemente está associada a transtornos de ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Muitas vezes, o ato de comprar funciona como um mecanismo de compensação emocional para aliviar sentimentos de tristeza, angústia ou vazio. No entanto, essa compensação é temporária e costuma agravar o sofrimento emocional a longo prazo", explica Vilas.

E o tratamento, como funciona?

O tratamento mais eficaz, segundo ele, é multidisciplinar e exige uma abordagem que envolva tanto o lado clínico quanto o emocional e o comportamental.

"O tratamento mais indicado é multidisciplinar. Acompanhamento psiquiátrico é fundamental para avaliar e tratar possíveis transtornos de base, como depressão ou ansiedade. A psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, é altamente eficaz para ajudar o paciente a identificar e modificar padrões disfuncionais", pontua.

"Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de medicação. A educação financeira e o apoio familiar também são importantes para a recuperação", finaliza o especialista.

Roberta Miranda se recuperou do vício?

Apesar de ter vivido momentos difíceis com a compulsão por compras, Roberta Miranda se libertou desse vício. Mostrando que está bem, ela anunciou que fará um 'desapega' de algumas peças de roupas do seu closet.

Diversas peças usada pela cantora serão vendidas em um evento de Dia das Mães, que acontecerá no sábado (10/5), em São Paulo (SP), no Peça Rara Brechó (unidade Jardins), com venda presencial e online.

O valor arrecadado nesse bazar será revertido para entidades que se dedicam às causas animais, que resgatam, protegem e acolhem animais abandonados e vítimas de maus-tratos.

