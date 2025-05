Psiquiatra alerta Eduardo Sterblitch sobre busca de tratamento diário: 'Crise aguda'

Após fala de Eduardo Sterblitch, especialista explica quando o tratamento diário é necessária e alerta para os riscos de ignorar sinais precoces

O ator Eduardo Sterblitch surpreendeu ao revelar que faz sessões de terapia todos os dias para manter o equilíbrio entre vida pessoal e carreira. A confissão, feita em uma entrevista recente, chamou atenção pela frequência incomum do acompanhamento psicológico. Mas será que isso é mesmo saudável?

Para entender melhor o impacto desse hábito na saúde mental, a CARAS Brasil conversou com a psiquiatra Maria Fernanda Caliani, que analisou a prática adotada pelo intérprete de Alfredo Honório na série Garota do Momento.

Fazer terapia todos os dias faz bem ou é exagero?

Segundo a especialista, a rotina de Sterblitch não é necessariamente um excesso, dependendo do caso clínico. "Em alguns casos, a terapia diária pode ser extremamente benéfica. Isso acontece especialmente em momentos de crise aguda, quando o paciente está enfrentando uma instabilidade emocional intensa ou lidando com questões profundas que exigem acompanhamento mais próximo. Também pode ser indicada em processos terapêuticos mais intensivos, como em algumas abordagens da psicanálise", afirma Caliani.

Ela complementa: "O importante é lembrar que a frequência ideal deve ser ajustada à realidade e necessidade de cada pessoa, sempre em acordo com o profissional que a acompanha".

Artistas se beneficiam mais da terapia?

Pessoas criativas, como Eduardo, costumam viver montanhas-russas emocionais intensas. Isso torna o suporte psicológico ainda mais relevante. "Pessoas criativas costumam ter uma sensibilidade emocional mais aflorada, o que pode ser uma potência para a arte, mas também um fator de vulnerabilidade diante de frustrações, críticas ou exigências do meio profissional. A terapia oferece um espaço seguro para que essas emoções sejam compreendidas e elaboradas", explica a psiquiatra.

"Além disso, ajuda na organização interna, no autoconhecimento e no desenvolvimento de estratégias para lidar com a ansiedade, a autossabotagem e os altos e baixos emocionais tão comuns na rotina artística", completa.

Reconhecer uma crise já é parte do tratamento?

Sterblitch também relatou que consegue perceber quando está em crise, algo que pode fazer toda a diferença no sucesso do tratamento. "Desenvolver essa autoconsciência é um dos grandes ganhos do processo terapêutico. Nem sempre é algo natural, mas é possível aprender a reconhecer os sinais do corpo e da mente. Saber identificar uma crise permite que a pessoa busque ajuda mais rapidamente, coloque em prática estratégias de enfrentamento e evite que o quadro se agrave", afirma a psiquiatra.

"No caso de transtornos como TDAH, ansiedade e pânico, esse reconhecimento precoce é fundamental para interromper ciclos de sofrimento e promover mais autonomia emocional", diz.

O que acontece quando a dor emocional não é tratada desde cedo?

Em entrevistas anteriores, o ator revelou ter vivido uma depressão ainda na infância, mas só entendeu isso na vida adulta. Essa demora no diagnóstico pode deixar marcas profundas. "Quando um transtorno mental não é identificado e tratado, a pessoa pode crescer carregando dores e limitações que não compreende totalmente. Isso afeta sua autoestima, seus relacionamentos e a forma como se vê no mundo. Muitas vezes, os sintomas se manifestam de maneira silenciosa, como irritabilidade, isolamento, dificuldade de concentração ou comportamentos compensatórios", alerta.

"Reconhecer esse histórico na vida adulta pode ser libertador — é como se as peças começassem a se encaixar e a pessoa pudesse, enfim, cuidar dessas feridas antigas com o olhar e o apoio adequados", afirma.

Por que ainda existe resistência ao uso de remédios?

Mesmo reconhecendo seus diagnósticos, Sterblitch já contou que relutou em usar medicamentos. E ele não está sozinho nessa hesitação."Existe muito preconceito em torno da saúde mental e, consequentemente, do uso de psicotrópicos. Muita gente ainda vê a medicação como uma fraqueza ou um último recurso, quando, na verdade, ela pode ser uma aliada fundamental em diversos quadros", diz Caliani.

"Outro ponto é o medo dos efeitos colaterais ou da dependência, que são dúvidas legítimas e devem ser discutidas com o médico. Mas, quando bem indicada e acompanhada, a medicação pode proporcionar alívio e estabilidade, abrindo espaço para que a terapia e outras práticas façam ainda mais efeito", conclui.

Quem é Eduardo Sterblitch?

Eduardo Sterblitch é ator, comediante e roteirista, conhecido por seu trabalho em programas humorísticos de sucesso. Atualmente, está no elenco de Garota do Momento. Ao longo dos anos, ele falou abertamente sobre sua saúde mental.

Leia também: Eduardo Sterblitch quebra protocolo ao zombar de reality da Record ao vivo na Globo: 'Desespero'