Psicóloga sobre caso da filha de Roberto Justus: 'Nem o filho de um assassino merece tamanho ódio'

A influenciadora Ana Paula Siebert e o empresário Roberto Justus usaram suas redes sociais para denunciar ataques virtuais dirigidos à filha do casal, Vicky, de apenas cinco anos. A polêmica surgiu após Ana Paula publicar fotos com looks coordenados em azul e branco ao lado do marido e da menina. O detalhe que chamou a atenção foi a bolsa usada por Vicky, uma peça da grife Fendi, que custa cerca de R$ 14 mil em lojas online.

A repercussão, no entanto, foi além de críticas sobre ostentação. Entre os comentários, um professor da UFRJ e uma psicóloga chegaram a sugerir que a menina deveria morrer. A gravidade dos ataques gerou indignação nas redes sociais e motivou o casal a se posicionar publicamente.

Especialista analisa os impactos dos ataques

Para compreender a gravidade desse tipo de violência direcionada a uma criança, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que analisou o caso com profundidade. Segundo ela, os comentários são inaceitáveis e revelam algo muito mais alarmante do que uma simples crítica social.

"O posicionamento do Roberto Justus com a esposa, Ana Paula, em detrimento de um ataque sofrido pela filha de 5 anos, a Vicky, por estar com uma bolsinha de luxo. Ela foi atacada por um professor universitário e por uma psicóloga, infelizmente — o que mais indigna — pessoas que são amarguradas, que destilam ódio, que têm aí suas ideologias políticas, mas confundem política com maldade", analisa.

Leticia também destacou o perigo da naturalização desses discursos, especialmente quando partem de profissionais que deveriam promover acolhimento e respeito.

"É um posicionamento claro contra o capitalismo, contra a riqueza de poucos. E tá tudo bem eles enxergarem por esse viés. O que não tá tudo bem é destilar tanto ódio, tanta amargura e tanta maldade contra uma criança de cinco anos que é inocente, que tá ali como uma vítima. Desejar a morte de uma criança... Eu acho que, em situação nenhuma, nem o filho de um assassino merece tamanho ódio."

Segundo a especialista, o casal agiu corretamente ao se posicionar: "E, com toda razão, os pais se posicionaram. Não dá pra fingir normalidade, principalmente por serem pessoas formadoras de opinião — uma psicóloga que, infelizmente, representa a classe, e um professor de universidade. Se em público eles se posicionam dessa maneira, eu fico imaginando o que eles não fazem dentro de uma sala de aula ou de um consultório de psicologia."

“As pessoas precisam ser responsabilizadas”

A psicóloga defende que episódios como esse precisam ser levados a sério e, principalmente, terem consequências.

"Então, acho que sim, nesse momento o posicionamento foi correto. Acho que precisa ir para as vias de fato, acho que precisa ter consequências. As pessoas, além de não poderem falar o que quiserem da forma que quiserem, devem ser responsabilizadas por um ato de tamanha violência: instigar o ódio, instigar a morte — principalmente de uma criança de cinco anos."

A profissional também se emocionou ao refletir sobre o nível de crueldade envolvido: "Duas coisas me chocam muito: a maldade, a amargura, a infelicidade do ser humano — aonde isso chega... Porque pessoas são pessoas. Com certeza, estamos falando de pessoas perturbadas, infelizes, amarguradas. Quem vive na escuridão se incomoda com qualquer coisa que pareça luz. E uma criança é luz. E isso me choca profundamente."

Leticia finaliza com um alerta sobre o papel social de quem propaga esse tipo de discurso, especialmente profissionais que deveriam promover bem-estar: "O que também me choca é quem eles são e o que representam na sociedade. Acho que esse tipo de pessoa não pode estar à frente de absolutamente nada. Precisa ser curada, precisa ser tratada, para, quem sabe, em algum momento, voltar a ter voz ativa na sociedade."

