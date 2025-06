Psicóloga reage ao desabafo de Angélica sobre a adolescência dos filhos: 'Angústia'

A apresentadora Angélica abriu o coração ao falar dos filhos e também desabafou sobre a 'parte mais difícil' de ser mãe de adolescentes

No mês passado, a apresentadora Angélica (51) chamou atenção do público após falar sobre a edução dos filhos adolescentes. Em entrevista ao podcast Pé no sofá, de Flávia Alessandra e Giulia Costa, ela comentou que a parte mais difícil de ser mãe é " observar tudo de longe " e não poder interferir nas decisões dos filhos. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame fala sobre o assunto.

A artista é mãe deJoaquim (20), Benício (17) e Eva (12), frutos do seu casamento com o apresentador de televisão, Luciano Huck(53). Durante participação no podcast, Angélica declarou sobre a importância de deixá-los aprender com os próprios erros.

"A gente quer que tudo seja perfeito, fica olhando de longe e pensa como faz para ajudar. Só que tem coisa que você não pode mais fazer, tem que deixar quebrar a cara, deixar acontecer. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de adolescente, é deixar quebrar a cara para aprender. A gente já viveu, já passou", pondera sobre a experiência da maternidade.

O que diz a especialista?

A psicóloga Lilian Vendrame, especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, avalia o desabafo da apresentadora.

"É uma angústia muito difícil para uma mãe, porque a vontade de tá ali resolvendo por ele e fazendo por ele é muito grande. Essa fala da Angélica traz uma consciência: [de que] o filho precisa ser frustrado, tomar as decisões dele e também arcar com as responsabilidades das decisões que ele tomou", afirma.

A psicóloga reforça que é importante também as mães confiarem nos filhos. Evidentemente, é necessário fazer intervenções pontuais, mas é saudável deixar que eles tomem decisões e aprendem a arcar com essas escolhas.

"Eles vão errar? Possivelmente vão errar. Quanto a gente também não errou e aprendeu a partir dos erros? Tolerar essa angústia de permitir que o outro viva, faça as suas escolhas e seja responsável por elas, é angustiante, mas é importante para o crescimento do filho", finaliza a psicóloga.

Leia mais em: Médico alerta para procedimento realizado na ex-nora de Angélica: 'Exige um cuidado redobrado'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA ANGÉLICA NAS REDES SOCIAIS: