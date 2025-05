Psicóloga orienta família de Micheli Machado: 'Pode parecer fúnebre, mas...'

Após perda do bebê de Micheli Machado aos 9 meses de gestação, psicóloga alerta família sobre como lidar com o luto

A notícia da perda do bebê de Micheli Machado aos 9 meses de gestação comoveu o público. Casada com o ator Robson Nunes e mãe de Morena, de 13 anos, a atriz vive um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Mas como enfrentar uma dor tão profunda? E como a família pode se reconstruir após uma perda tão devastadora?

A psicóloga Rafaela Schiavo, especialista em saúde mental perinatal, conversou com a CARAS Brasil e analisou os impactos desse luto na vida da atriz e de sua família, além de apontar caminhos para acolher essa dor.

O que acontece quando uma mulher perde o bebê tão perto do parto?

De acordo com Rafaela, o luto é o impacto emocional mais comum e profundo nesse tipo de situação. "Os impactos psicológicos mais comuns para mulheres que sofrem uma perda no final da gestação estão relacionados ao luto. O luto é o principal impacto emocional. Ele não é um transtorno mental, mas representa um período em que a pessoa passa a agir de forma muito diferente de como agiria normalmente, em suas atividades habituais."

Ela destaca que os sinais podem se parecer com sintomas de depressão, mas é importante entender que se trata de um processo natural. "O comportamento da mulher muda, e pode se assemelhar a sintomas de depressão, mas estar em luto é um processo natural quando se perde alguém muito próximo. Não deve ser confundido com um transtorno mental, como a depressão, por exemplo."

E quando a família já tem outro filho em casa? Como isso afeta a criança?

A dor da perda não atinge apenas a mãe, como lembra a especialista: "Quando um bebê morre durante a gestação, toda a dinâmica familiar muda. Lamentavelmente, muitas pessoas ainda acreditam que só a mãe sofre, o que não é verdade. Há quem diga ao pai: 'Agora você vai ter que ser forte para ajudar ela', como se fosse apenas um apoio à parte da família. Mas o filho dele também morreu."

Ela também destaca o impacto nos filhos mais velhos, como a filha de Micheli e Robson. "A mãe está em luto, o pai está em luto, e quando há outros filhos já nascidos, essas crianças também podem vivenciar o luto. Elas criam expectativas sobre a chegada do irmãozinho, imaginam o bebê chegando em casa, e, de repente, ele não vem."

Com relação à idade, Rafaela explica: "Dependendo da idade, a criança pode ou não compreender o conceito de morte e sua irreversibilidade. Crianças pequenas, por exemplo, podem continuar perguntando: 'Quando o bebê vai chegar?', porque não entendem que ele morreu. A partir de aproximadamente cinco anos, a criança começa a compreender o que é a morte e que ela é definitiva."

Por isso, manter o vínculo emocional é essencial: "Essas crianças também vão chorar, ficar tristes e perceber a tristeza dos pais. É importante que os pais, mesmo enlutados, consigam manter o vínculo com os filhos vivos, demonstrando que eles também são amados e acolhidos."

Homens e mulheres vivem o luto da mesma forma?

A psicóloga alerta para uma diferença muitas vezes invisível, mas importante: "Além disso, homens e mulheres vivenciam o luto de formas diferentes. Na nossa cultura, é mais aceito que a mulher chore, enquanto o homem costuma reprimir a dor, o que pode gerar irritabilidade, fechamento ou até comportamentos evitativos."

Essa diferença, muitas vezes, pode ser mal interpretada dentro da própria relação. "Isso pode ser interpretado pela parceira como frieza, quando na verdade é uma outra forma de expressar sofrimento."

Segundo Rafaela, por isso, "o ideal é que a família busque acompanhamento com um psicólogo perinatal, que possa ajudar a reorganizar essa nova dinâmica com escuta, orientação e acolhimento adequados."

O que pode realmente ajudar e o que deve ser evitado nesse momento?

Sobre o que mais ajuda durante o luto, Rafaela é direta: "O que mais ajuda no processo de luto é a possibilidade de falar sobre a perda. Poder chorar sem que as pessoas digam 'não fica triste', 'Deus quis assim' ou “'ogo vocês terão outro filho' faz toda a diferença."

Esses comentários, embora muitas vezes bem-intencionados, podem causar ainda mais dor. "Comentários como esses são, na maioria das vezes, desnecessários e podem atrapalhar muito a vivência do luto."

Ela destaca que os pais precisam sentir que podem manter viva a memória do filho. "Os pais, nesse momento, querem falar sobre o filho, manter sua memória viva. Quando a perda ocorre no final da gestação, muitas vezes o bebê já tinha nome e era esperado com muito afeto."

E práticas simbólicas podem ajudar nesse processo. "Fotos com o bebê, mesmo sem vida, podem ajudar. Pode parecer fúnebre para alguns, mas há comprovação científica de que isso auxilia no processo de luto. No Reino Unido, por exemplo, esse tipo de acolhimento é protocolo hospitalar há anos."

Outros gestos simbólicos também têm valor: "Outras práticas que podem ajudar incluem montar uma caixinha de memórias com objetos do bebê, uma roupinha, a marquinha do pezinho, um pedaço da unha, tudo isso contribui para validar aquele bebê como parte da história da família."

Além disso, ela faz um alerta importante sobre o acolhimento hospitalar: "Também é fundamental garantir que a mãe não fique internada no mesmo quarto que mulheres que tiveram seus bebês vivos. Ouvir choros de outros recém-nascidos pode ser extremamente doloroso."

E conclui com uma observação poderosa: "Por fim, permitir que o assunto seja falado e lembrado também ajuda. Muitas famílias evitam o tema, como se fosse um tabu, mas os pais querem, e precisam, falar sobre a criança, relembrar o que viveram, manter viva sua existência na memória."

Quem é Micheli Machado?

Micheli Machado é atriz, apresentadora e comediante, conhecida por seu trabalho em programas de humor, novelas como "Quanto Mais Vida, Melhor" e "Todas as Flores", e por ter sido repórter do "BBB". Ela também integrou importantes grupos de comédia e fundou o "Humor de Salto Alto". É casada com o ator Robson Nunes e mãe de Morena.

