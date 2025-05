Psicóloga explica transtorno de Bruno Gagliasso: 'Não tem cura, mas ele tem tratamento'

Bruno Gagliasso revelou que convive com um transtorno; em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame explica o quadro do ator

Bruno Gagliasso (43) já revelou publicamente que convive com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) . No ano passado, durante entrevista no Sem Censura, o ator contou como recebeu diagnóstico e relembrou de sua infância ao falar do quadro: "Eu sempre tive, eu sempre soube [...] Eu era uma criança hiperativa, uma criança levada, não parava em escola nenhuma".

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que explica.

"Esse é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele surge quando o cérebro da criança está em desenvolvimento. Esse distúrbio do neurodesenvolvimento, ele é um problema neurológico que pode interferir a aquisição e a retenção das informações. Por isso que é um transtorno que quando a gente vai fazer uma avaliação, um diagnóstico, a gente precisa estar atento se os sintomas começaram na infância. Os sintomas do TDH precisam aparecer na infância para que possa haver o diagnóstico", declara.

Segundo a psicóloga, o transtorno do TDAH, ele é bem elástico, ou seja, ele vem desde de quadros mais leves até mais graves. A especialista explica que o quadro não tem cura, mas reforça que há um tratamento para a condição.

"Quando o cérebro estava se desenvolvendo, houve aí um distúrbio nesse desenvolvimento das partes do cérebro, um distúrbio neurológico. Então, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Eu falo que cada paciente é único, temos várias pessoas que sofrem com TDAH, mas cada um é um. Então sim, existe o tratamento para o TDAH", finaliza ao analisar o caso do ator.

