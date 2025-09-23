Psicóloga explica o que está em jogo na briga de Bruna Biancardi e Virginia Fonseca: ‘É fato’

Bruna Biancardi está em pé de guerra contra Virginia Fonseca. Nesta segunda-feira, 22, a influenciadora veio a público expor sua indignação contra a apresentadora do SBT por relembrar, em entrevista ao jornalista Léo Dias, uma ligação fora de horário feita a Neymar. A ex de Zé Felipe explicou que voltava de uma festa quando resolveu telefonar para o amigo com o objetivo de falar sobre a sua participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.

A apresentadora reconheceu que não agiu de forma adequada ao ligar de madrugada para o amigo casado. “Sem noção, liguei para ele. Aí a Bruna me mandou mensagem e falou: ‘Você pode ligar no meu’. Eu respondi: ‘Bruna, relaxa que não é nada importante, depois eu falo com ele, é sobre o leilão’. Ali percebi que tinha vacilado”, reconheceu.

Logo depois, Biancardi contestou a versão da famosa e a acusou de agir de forma inadequada na sua casa. “Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Eu não resolvo meus problemas na internet, muito menos em entrevistas. Não foi uma situação isolada, ela já mostrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, disparou.

Para saber o que a psicologia diz sobre confusão entre as estrelas, CARAS Brasil conversa com a psicóloga Larissa Fonseca, que explica que em situações como essa, o que está em jogo vai muito além de um mal-entendido pontual.

“Quando Bruna menciona a falta de postura ‘dentro da sua casa’, ela está apontando para algo que para ela atravessou a intimidade e está colocando limites. Quando alguém ultrapassa esses limites, seja por vestimenta, por postura ou por excesso de intimidade, a sensação é de invasão, mesmo que Virginia não tenha percebido”, analisa.

“Por outro lado, Virginia parece agir de forma espontânea, mas essa espontaneidade pode ser lida por muitos como descuido em ambientes onde os vínculos são delicados. O fato de ter se desculpado indica que ela percebeu o impacto da atitude, ainda que tardiamente. E isso é importante: a intenção pode não ter sido de ser invasiva ou ofensiva e a tentativa de explicar é uma forma dela pedir desculpas por ter ultrapassado o limite de inadequação”, conta.

Segundo a psicóloga, o desabafo público de Bruna também revela algo sobre o desgaste emocional de precisar reiterar seus limites diante da exposição constante. Ao dizer que prefere resolver as coisas fora da internet, mesmo postando online é uma forma de colocar limites sobre o assunto.

“Uma tentativa em resgatar o controle sobre sua intimidade. Porque para quem vive sob os holofotes, manter a própria narrativa é também uma forma de autoproteção. E quando esse limite é desrespeitado, ainda que sutilmente, o corpo reage: primeiro com incômodo, depois com silêncio, e por fim, com a ruptura”, finaliza.