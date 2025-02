Psicóloga explica impacto da pressão estética contra Ana Hickmann: 'Conflito intenso'

Ana Hickmann revela ataques após ganhar peso e pede empatia das pessoas

Ana Hickmann (43) denunciou comentários negativos e pressão estética após ganho de peso nos últimos meses. Em vídeo publicado no seu canal do YouTube, a apresentadora da Record alegou que a enxurrada de ataques tem provocado desconforto.

"Primeiro que sou mulher. A gente tem autoestima, quer se olhar no espelho e se sentir bem. Me sinto um pouco cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se eu fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos de idade para o resto da minha vida. Já tive uma pessoa me cobrando sobre isso, e é muito chato", afirmou.

"Eu sou um ser humano. Tenho direito de ter altos e baixos, ganhar uns quilos. Sou igual a qualquer outra mulher. Tenho direito de ter celulite, culote, peito caído, barriguinha fazendo dobrinha... Qual é o problema? É muito chato ter pessoas apontando o dedo para isso. Quando leio algumas coisas, só consigo pensar 'ai, que preguiça'", complementou.

Em guerra judicial contra o ex-marido, Alexandre Correa (51), Hickmann ainda vive os impactos da fama. A psicóloga Dra. Leninha Wagner explica que, apesar da segurança de si, a estrela pode vir a desencadear sentimentos profundos capazes de impactar sua rotina.

"A crítica ao corpo de Ana Hickmann pode desencadear sentimentos profundos de frustração, vergonha e inadequação. Como figura pública que sempre foi associada a um padrão estético extremamente idealizado, qualquer mudança pode ser vivida como uma ameaça à sua identidade. A pressão estética imposta pela sociedade, somada à maneira como ela mesma pode ter internalizado esse ideal ao longo da vida, pode gerar um conflito emocional intenso", destaca.

"Psicologicamente, a exposição a esse tipo de julgamento pode ativar um estado de hipervigilância, onde a pessoa sente que está constantemente sendo avaliada e precisa se justificar. Isso pode levar à ansiedade, medo da rejeição e até um processo de autossabotagem, onde a busca pelo controle da aparência passa a consumir sua energia emocional", complementa.

A especialista chama atenção para o fato de que Ana noivou com Edu Guedes (50) em setembro do ano passado após alguns meses de namoro. A ideia errada que a sociedade ainda tem sobre transformações corporais após oficializações de relacionamentos pode intensificar comentários negativos contra a famosa.

"O fato de essa mudança ter ocorrido após o noivado pode alimentar narrativas sociais preconceituosas, como a ideia de que a mulher 'se descuida' após encontrar um parceiro. Isso adiciona uma carga emocional ainda maior, pois a crítica não se restringe ao corpo, mas se estende à sua postura como mulher e ao seu papel em um relacionamento. O impacto psicológico pode ser de culpa, autoquestionamento e até revolta diante de uma sociedade que insiste em reduzir o valor feminino à estética", fala.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANA HICKMANN: