Psicóloga explica como susto com a esposa grávida impacta emocionalmente MC Guimê: 'Alterações'

Grávida da primeira filha, noiva de MC Guimê recebeu diagnóstico preocupante
MC Guimê foi abalado recentemente quando a noiva, Fernanda Stroschein, grávida do primeiro filho do casal, precisou ser internada após fortes dores de cabeça. Ela foi diagnosticada com cefaleia e passou por um tratamento com agulhas, procedimento que rapidamente trouxe alívio e garantiu que o bebê estivesse bem. Apesar do desfecho positivo, o episódio deixou o cantor, pai de primeira viagem, em alerta, revelando como situações inesperadas podem impactar o psicológico de futuros pais.
A psicóloga Rafela Schiavo explica em entrevista à CARAS Brasil que cada pessoa reage de forma diferente a imprevistos desse tipo, e que a gestação não afeta apenas a mulher. “Depende de cada pessoa, de como ela lida com situações inesperadas. Ele pode, sim, sentir uma certa ansiedade nesse período, um estresse. Não são só as mulheres grávidas que apresentam alterações emocionais significativas, o homem também pode vivenciar isso. É bem possível que a preocupação com a saúde da noiva cause um aumento do estresse, da ansiedade. E, se ele perceber que isso começa a atrapalhar o dia a dia, a rotina, é importante procurar um psicólogo perinatal", afirma.
"O psicólogo perinatal pode atender homens também, não é só para mulheres, pois ele acompanha todas as pessoas que vivenciam o período perinatal. Esse apoio ajuda a lidar melhor com as possíveis alterações emocionais que podem surgir por diversos motivos. No caso dele, o motivo pode ser justamente o estado de saúde da noiva", complementa.
Para Guimê, pai de primeira viagem, a ansiedade natural desse momento pode ser ainda maior. Segundo Tháis, o desconhecido sobre a gestação e a chegada de um bebê aumenta expectativas e preocupações.
“Um pai de primeira viagem tende a ficar mais ansioso porque ainda não vivenciou a gestação, não sabe muito bem o que esperar. Isso traz muitas expectativas e fantasias, o que pode gerar ansiedade. O cortisol, hormônio do estresse, pode estar elevado tanto em mulheres quanto em homens nesse momento. Por isso, se ele puder buscar a ajuda de um psicólogo perinatal, para conversar, se tranquilizar, se instruir e receber orientações, isso faz muita diferença. Assim como para a mãe de primeira viagem, esse tipo de cuidado também é importante para o pai de primeira viagem", diz.
Além disso, o papel do parceiro durante a gestação é essencial para o equilíbrio emocional da gestante e do futuro pai. “O suporte à gestante faz, sim, toda a diferença. Sabemos que mulheres que não contam com o apoio do parceiro ou parceira têm maior risco de apresentar problemas de saúde emocional durante a gestação e no pós-parto. Então, essa parceria é fundamental. A pessoa com quem ela tem um vínculo afetivo precisa oferecer esse apoio, porque isso é um fator de proteção. Estar presente, participar e acolher ajuda a prevenir problemas de saúde mental ao longo de todo esse período", conclui.
Rafaela Schiavo (CRP 93353) é psicóloga perinatal e fundadora do Instituto MaterOnline. Desde sua formação inicial, dedica-se à saúde mental materna, sendo autora de centenas de trabalhos científicos com o objetivo de reduzir as elevadas taxas de alterações emocionais maternas no Brasil. Possui graduação em Licenciatura Plena em Psicologia e graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Além disso, concluiu seu mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e doutorado em Saúde Coletiva pela mesma instituição. Realizou seu pós-doutorado na UNESP/Bauru, integrando o Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Desenvolvimento Humano, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento pré-natal e na primeira infância; Psicologia Perinatal e da Parentalidade.
