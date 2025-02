Psicóloga explica briga de Camilla e Vitória no BBB 25: 'A tendência é reagir'

Em entrevista à CARAS Brasil, psicóloga explica briga de Camilla, Thamires e Vitória no BBB 25

Os recentes embates entre Vitória Strada e as irmãs Camilla e Thamiris Maia viraram motivo de preocupação e julgamentos do público do BBB 25. Brigas acaloradas, gritos e acusações marcaram as últimas horas no confinamento da Globo.

Para entender o que se passa e como conflitos parecidos podem ser evitados no ciclo real e fora de uma ambiente de disputa, a CARAS Brasil conversa com a psicóloga Débora Queiroz, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).

De acordo com a especialista, o debate sobre a comunicação não violenta (CNV) nas relações interpessoais é importante, principalmente em um mundo com transformações de comportamentos. “A CNV nos ensina a substituir julgamentos e acusações por expressões autênticas do que sentimos e precisamos. Quando nos comunicamos dessa forma, conseguimos evitar escaladas de conflito e promover conexões mais saudáveis”, explica.

Criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a Comunicação Não Violenta é uma abordagem que propõe um diálogo mais empático e respeitoso, focado na escuta ativa e na expressão clara de sentimentos e necessidades.

“Quando alguém se sente atacado, a tendência é reagir de forma defensiva, aumentando o nível da discussão. A CNV propõe o contrário: ao invés de gritar ou ofender, devemos tentar expressar o que sentimos sem agressividade, deixando claro o que esperamos do outro”, aconselha a psicóloga sobre Vitória, Camila e Thamires.

De acordo com Débora Queiroz, a forma como lidamos com conflitos está diretamente ligada à nossa personalidade, educação emocional e regulação emocional. No ambiente de confinamento do BBB, a privação de privacidade, a pressão do jogo e a necessidade de autoafirmação fazem com que os participantes reajam de maneira impulsiva, sem refletir sobre as consequências emocionais.

“Os participantes sabem que estão sendo assistidos e, muitas vezes, acreditam que precisam se impor para não parecerem fracos. No entanto, a verdadeira força está em manter o controle emocional e saber se expressar sem agressividade”, finaliza.

