Psicóloga destaca 5 pontos invisíveis no luto de Tati Machado e Micheli Machado

Psicóloga perinatal analisa as perdas dos bebês de Tati Machado e Micheli Machado e revela pontos invisíveis do luto

As perdas Tati Machado e Micheli Machado comoveram o país. Ambas viviam a reta final da gravidez quando foram surpreendidas por um luto devastador com a morte de seus bebês. Mas o que acontece com uma mulher e com a família depois de uma perda tão profunda?

Para entender as repercussões emocionais e sociais dessas experiências, a CARAS Brasil ouviu a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, que apontou os principais impactos que mães, como Tati e Micheli, podem enfrentar.

Antes de mergulhar no relato completo, destacamos os 5 pontos invisíveis abordados pela especialista:

A dor não depende do tempo de gestação – A intensidade do sofrimento não está ligada ao estágio da gravidez.

– A intensidade do sofrimento não está ligada ao estágio da gravidez. O vínculo com o bebê começa muito antes do parto – Sonhos, planos e afeto se formam antes mesmo do teste positivo.

– Sonhos, planos e afeto se formam antes mesmo do teste positivo. A exposição social intensifica o luto – A visibilidade da gravidez traz consequências dolorosas após a perda.

– A visibilidade da gravidez traz consequências dolorosas após a perda. O luto do parceiro é frequentemente silenciado – Homens também sofrem, mas são incentivados a reprimir a dor.

– Homens também sofrem, mas são incentivados a reprimir a dor. Frases comuns podem causar ainda mais sofrimento – Comentários bem-intencionados podem invalidar a dor vivida.

A seguir, veja como cada um desses pontos se manifesta na vivência de mulheres que enfrentam perdas como as de Tati e Micheli Machado, nas palavras da psicóloga.

A dor é maior quando a perda acontece no fim da gestação?

Existe um equívoco comum de que perder um bebê no final da gravidez seria mais doloroso do que no início. Mas, segundo Rafaela, essa é uma percepção distorcida: "Um mito que existe é o de que mulheres que passam por uma perda fetal já muito próxima do parto sofrem mais do que aquelas que tiveram uma perda no início da gestação. Isso é um mito. Há um imaginário coletivo de que o vínculo só é estabelecido em uma gestação mais avançada, o que não é verdade."

A psicóloga explica que o luto não depende do tempo de gestação: "A perda de um filho é sempre uma dor muito intensa, não importa o momento em que ela acontece. Seja por um aborto espontâneo ou por uma perda fetal, o bebê já existe para essa mãe e esse pai muito antes do resultado positivo de gravidez."

Ela ressalta que muitas mulheres idealizam a maternidade desde cedo, o que torna a perda um rompimento brutal de um projeto de vida: "Na adolescência, passam a idealizar como será o momento de serem mães. Com o tempo, esses planos se aprofundam com o parceiro ou parceira. Assim, o bebê já existe de forma imaginária há muito tempo."

Por que a perda no fim da gestação costuma ser mais visível e dolorosa?

Apesar de a dor existir em qualquer fase, as perdas no final da gestação trazem consequências sociais adicionais: "A diferença, no entanto, é que quando a perda acontece no final da gestação, há uma exposição social maior. Nesse estágio, a gestação já é visível, muitas pessoas já sabem, já foi feito chá de bebê, comprado enxoval, decorado o quarto."

"Esse histórico torna ainda mais doloroso o enfrentamento do luto. A mulher pode se sentir exposta ao ter que responder perguntas como 'o bebê já nasceu?' ou 'cadê o bebê?', já que o corpo pós-parto está ali, mas o bebê não está mais com ela", disse.

Como o luto pode ser acolhido de forma saudável?

A especialista destaca a importância de reconhecer a existência do bebê e o valor simbólico de sua vida, mesmo que curta: "É fundamental que essa perda seja reconhecida. O bebê existiu, teve nome, expectativas, amor. Em muitos casos, houve velório, certidão de óbito. É um filho que morreu, e, portanto, deve ser lembrado e acolhido como parte da história daquela família."

Ela aponta ainda que comentários desnecessários e frases prontas agravam o sofrimento: "O luto, nesses casos, pode ser agravado por falas sociais como: 'você é nova, logo terá outro' ou 'Deus quis assim'. Além de desnecessárias, essas frases invalidam o sofrimento e reforçam o silêncio ao redor do tema."

"Se não souber o que dizer, o silêncio acolhe. Um abraço, uma escuta sincera ou um simples 'estou aqui para o que precisar' podem ter muito mais valor do que qualquer frase pronta", avalia a psicóloga.

O que acontece com o casal após a perda?

Além do sofrimento individual da mãe, o impacto na relação conjugal também é significativo: "Muitas vezes, o homem escuta da própria família: 'Agora você precisa ser forte para apoiar ela', como se ele não tivesse perdido um filho também. Isso silencia o luto paterno."

'Esse homem pode começar a guardar o sofrimento, a não expressar o que sente. Mas isso aparece de outras formas: ele pode ficar mais irritado, se isolar, sair mais de casa.'

Quando o casal não entende as formas diferentes de expressar a dor, a relação pode ser abalada: "Esse desencontro pode fragilizar a relação conjugal. É nesse ponto que o acompanhamento com um psicólogo perinatal faz toda a diferença."

Como familiares, amigos e fãs podem demonstrar apoio?

Rafaela reforça que palavras equivocadas, mesmo bem-intencionadas, podem ser prejudiciais: "Expressões como 'não fica triste', 'logo você terá outro' são extremamente negativas. Elas invalidam o sofrimento e interrompem um processo importante, que é o da elaboração do luto."

Ela sugere caminhos mais empáticos: "A psicologia perinatal recomenda que, em vez dessas falas, as pessoas se limitem ao essencial e verdadeiro: 'Sinto muito pela sua perda', 'Que Deus conforte seu coração', ou simplesmente 'Estou aqui, se precisar'."

"Nas redes sociais, também é possível acolher de maneira empática. Evite comparar histórias, dar conselhos ou minimizar a dor. Cada filho é único, e cada luto, intransferível", finaliza.