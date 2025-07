Psicóloga comenta alívio de Raul Gazolla com a morte de Guilherme de Pádua

Psicóloga explica por que o sentimento de alívio do ator Raul Gazolla não é frieza, mas um mecanismo de resiliência emocional

Em debate público, o ator Raul Gazolla (69) revelou que sentiu alívio ao saber da morte de Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de sua esposa Daniella Perez, em 1992. Ele afirmou que agradeceu ao universo e percebeu que o mundo parecia respirar melhor.

Para entender essa reação emocional, a CARAS consultou a psicóloga Larissa Fonseca, que oferece uma análise delicada e embasada sobre as implicações profundas desse sentimento relativo ao luto.

O alívio emocional como forma de sobrevivência

Para Larissa Fonseca, a reação de Gazolla não reflete insensibilidade ou vontade de vingança. Ela esclarece que em situações de perda violenta as pessoas buscam justiça e, muitas vezes, encontram alívio simbólico ao ver o responsável pela dor cessar sua existência pública.

“Há uma expectativa social de que devemos perdoar. No processo de luto, o perdão alivia o processo, mas em casos de violência, esperamos uma condenação para sentirmos justiça. O fato dele fazer essa declaração representa que houve alguma forma de alívio dessa dor. Sabemos que nada justificaria a morte de uma pessoa, entretanto, cada um encontra seu próprio caminho para aliviar a dor de uma perda traumática”

Esse sentimento de alívio pode trazer conforto emocional sem significar prazer pela morte. Gazolla destacou que viu sua sogra, Gloria Perez, sorrir novamente apenas com o desaparecimento do algoz, algo raro desde 1992.

O luto se acomoda, mas não desaparece

A psicóloga ressalta também que o luto não se extingue com o tempo ou com a morte do responsável pelo crime. “O luto, por mais que não esteja visível no ator, deve permanecer com ele por toda a vida. Isso porque o sofrimento de perder uma pessoa especial nunca será recuperado, apenas acomodado”

Esse processo de acomodação representa uma adaptação tão dolorosa quanto complexa, onde a ausência emocional é drasticamente substituída por uma memória permanente e pessoal.

Justiça simbólica e identidade emocional

Larissa afirma ainda que o luto em casos de violência grave passa por etapas que envolvem dor, revolta e a busca por alguma forma de fechamento. A morte do agressor, para Gazolla, significou uma resolução invisível que rompeu um ciclo marcado pelo medo e incerteza. O alívio emocional representa uma reparação simbólica que muitos buscam após traumas.

A análise da psicóloga, com base na fala original do ator, ajuda a explicar como alguém pode se sentir aliviado ao saber que seu algoz não está mais no mundo, sem que isso signifique desejar o mal ou celebrar uma morte.