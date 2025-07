Psicóloga avalia momento de Preta Gil com afilhado nos EUA: “Ela se conecta com a vida”

Preta Gil compartilha momento afetivo com amiga grávida e especialista revela como esse tipo de conexão contribui para a saúde mental em meio à doença

Vivendo uma fase delicada em Washington, nos Estados Unidos, onde realiza um tratamento experimental contra o câncer no intestino, Preta Gil (50) voltou às redes sociais na sexta-feira, 5, para dividir um instante de alegria com seus fãs. A artista celebrou a chegada do filho de sua amiga Malu Barbosa, de quem será madrinha, e mostrou detalhes dos preparativos para a vinda do bebê.

"Estamos aqui tentando montar uma coisa que é super simples, mas ainda não pegamos a manha. E eu já estou apaixonada. Nem vi o carrinho ainda!", contou, divertida, enquanto participava da montagem dos itens do recém-nascido. Entre as novidades, estavam carrinhos e bebês conforto. Preta ainda pediu que a amiga exibisse a barriga de grávida para seus seguidores.

Conexões afetivas durante o tratamento fazem a diferença

Para entender o impacto emocional de vivências como essa durante o enfrentamento de uma doença, CARAS Brasil conversou com a psicóloga Larissa Fonseca. A especialista destacou a importância de momentos de troca e afeto, principalmente para pacientes em tratamento oncológico.

"Quando Preta monta o carrinho de bebê do afilhado, além de participar de um momento simbólico, está se conectando com a vida. Pequenos gestos como esse ativam áreas do cérebro ligadas à recompensa e ao vínculo, liberando neurotransmissores como dopamina e ocitocina, que promovem sensação de prazer, afeto e pertencimento", explica.

Cuidar do outro também é uma forma de se cuidar

Segundo a psicóloga, mesmo em meio à dor e à rotina médica, participar de um momento que celebra a vida tem um efeito restaurador para quem está fragilizado. No caso de Preta, estar envolvida na chegada do afilhado é mais do que um gesto de carinho — é um resgate simbólico da própria vitalidade.

"Mesmo em meio ao tratamento, ela vive um instante que a reconecta com o presente e com o que ainda está por vir. Cuidar de outros, além de trazer a sensação da continuidade da vida, há uma recompensa neuroquímica de satisfação interna. Existe algo muito potente em cuidar do outro quando enfrentamos uma situação dolorosa. De forma simbólica, isso nos tira do papel de quem está sendo cuidado. Participar da preparação para a chegada de uma nova vida é, também, uma forma de afirmar que a dela continua", acrescenta.

Afeto e acolhimento: aliados contra a dor emocional

A presença de pessoas queridas também exerce um papel poderoso na recuperação emocional e até fisiológica de quem está doente. A especialista aponta que o contato com amigos e familiares pode aliviar sintomas como ansiedade e angústia.

"Não apenas a diferença emocional, mas fisiológica. Estar próxima de pessoas que nos amam e nos façam sentir acolhidas é fundamental, pois ajuda a diminuir a ansiedade, angústia e reduzir o cortisol, ativando o sistema parassimpático, trazendo tranquilidade", afirma.

Relembrar a própria força em meio à vulnerabilidade

Enfrentar uma doença como o câncer muitas vezes abala a percepção de si mesmo. Por isso, ter por perto quem reconhece nossa história e essência pode ajudar a resgatar a identidade além do diagnóstico.

"O toque, o olhar, a escuta silenciosa de quem conhece a nossa história ajudam a sustentar a identidade quando tudo parece frágil. Quando estamos doentes, podemos nos sentir sem valor, sem esperança e reduzidas aos sintomas, exames e limitações. Quando estamos próximas de quem nos vê por inteiro, recuperamos a lembrança de quem somos, do que construímos, da força que temos. É até importante dizer para a pessoa lembrar-se de quem era e da força que tinha. Pessoas que nos trazem essa força são essenciais, pois podem ser a cortina que precisa ser aberta no espelho que estamos com dificuldade de enxergar", conta ainda sobre a cantora.

