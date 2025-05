Psicóloga avalia diagnósticos de Marina Ruy Barbosa: 'Extremamente severa'

Psicóloga revela à CARAS Brasil o que está por trás das crises de Marina Ruy Barbosa e como identificar sinais antes que seja tarde

Após revelar que enfrentou crises de ansiedade e pânico, Marina Ruy Barbosa decidiu priorizar sua saúde mental. A atriz afirmou que o perfeccionismo, a autocobrança e o excesso de trabalho foram os principais gatilhos para os episódios mais intensos. Mas por que isso acontece com tanta frequência entre pessoas de alta performance?

A psicóloga Leticia de Oliveira conversou com a CARAS Brasil e analisou a situação enfrentada por Marina, explicando os sinais que indicam que a saúde mental pode estar em risco e por que tanta gente só busca ajuda quando já está em crise.

É possível perceber os sinais antes da crise?

Segundo a especialista, um perfil é recorrente entre pacientes que enfrentam quadros como os de Marina: pessoas altamente exigentes consigo mesmas.

"Na realidade, as pessoas que passam por crises de ansiedade ou crises de pânico são, em geral, pessoas que se cobram muito, extremamente perfeccionistas. Têm dificuldade de pedir ajuda, de delegar, de confiar. São pessoas que acreditam que precisam dar conta de tudo, que são extremamente exigentes consigo mesmas", garante.

Leticia também destacou que esse tipo de comportamento atrasa a procura por ajuda: "Procurar ajuda, no dia a dia, para essas pessoas já é algo impensável, porque elas entendem que o bom faz sozinho e que não podem se mostrar vulneráveis para ninguém. Procurar ajuda psicológica, de fato, só acontece no momento em que a crise aparece e todas as estratégias que vinham sendo usadas para corrigir, ou maquiar, o problema deixam de funcionar. Então, infelizmente, a maior parte das pessoas acaba buscando terapia ou tratamento psiquiátrico apenas após a crise de pânico e depois de tentar todo outro tipo de estratégia que não envolva depender de alguém."

Como o perfeccionismo pode afetar a saúde mental?

A pressão para ser impecável o tempo todo cobra um preço alto. Marina mencionou que a autocobrança intensa foi um dos fatores que a levou às crises e a psicóloga confirma que essa é uma característica comum em muitos pacientes.

"Quando a gente é muito crítico com a gente mesmo, gasta muita energia para fazer coisas simples — e ainda mais energia para lidar com coisas complexas. A autocrítica é extremamente severa. E a gente sente muito a invalidação ou a crítica externa. É como se estivéssemos sempre em um palco, onde todas as nossas falas e atitudes são milimetricamente questionadas, analisadas e criticadas", diz a especialista.

Segundo Leticia, por trás do perfeccionismo existe uma necessidade profunda de ser aceito: "O perfeccionismo, na verdade, esconde uma necessidade gigantesca de validação e um medo absurdo de rejeição, de desaprovação."

"Então, uma característica muito comum entre pessoas que têm crises de pânico é o excesso de perfeccionismo e a dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Trabalhar o perfeccionismo é uma das estratégias propostas pela terapia para reduzir a ansiedade e, consequentemente, aliviar as crises de pânico", orienta.

A exposição pública intensifica a ansiedade?

A pressão por aprovação nas redes sociais e a constante exposição pública também são fatores que podem intensificar crises emocionais. Para figuras públicas como Marina, isso se torna ainda mais sensível.

"Com certeza. Se a pessoa já se sente em um palco mesmo vivendo uma vida privada, eu fico imaginando o nível de ansiedade de quem está, de fato, exposto, na mídia, sendo alvo de comentários maldosos, de especulações, de fofocas", avalia a psicóloga.

Leticia aponta que essa exposição constante torna o processo ainda mais difícil: "É muito mais fácil criticar aquilo que brilha, que é grande, do que aquilo que é mediano. A pessoa acaba se sentindo como se estivesse nua diante de todos, sendo analisada e criticada. Então, o trabalho de autoconhecimento, de enfrentamento da rejeição e até de permitir-se entregar coisas menos perfeitas, de se vulnerabilizar, é fundamental para que ela consiga lidar com essa insegurança e ansiedade. Tanto no âmbito privado, quanto, com certeza, para quem está em constante exposição."

Quem é Marina Ruy Barbosa?

Marina Ruy Barbosa é atriz, empresária e escritora. Iniciou sua carreira na infância e foi destaque em novelas como Império e Totalmente Demais. Reconhecida por seu estilo e parcerias com grandes marcas, lançou o livro Inspirações em 2017. Seu próximo trabalho será interpretando Suzane Von Richthofen na futura série "Tremembé".

