Psicóloga avalia decisão de Neymar Jr envolvendo as filhas: 'Precisa de muita conversa'

Segundo colunista, o jogador Neymar Jr decidiu a forma como quer que seja a criação das filhas pequenas

Segundo colunista, o jogador de futebol Neymar Jr (33) já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. E nessa semana foi informado que o atleta quer que as filhas sejam próximas .

Segundo informações do Portal Leo Dias, o atleta deseja ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer que as filhas passem o tempo juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra .

Hoje em dia, Mavie e Helena ainda são muito pequenas e dependem das mães para tudo. Mavie tem pouco mais de um ano e é filha de Neymar com a influencer Bruna Biancardi. Por sua vez, Helena tem 9 meses de vida e nasceu do relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. Além das filhas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e vai ter mais uma menina em breve, a Mel, que também é fruto do namoro com Biancardi.

OPINIÃO DA ESPECIALISTA

CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que avalia a atitude do jogador de futebol.

"A intenção do Neymar parece muito boa, de que as filhas cresçam juntas, que elas se tornem confidentes uma da outra. Porém, isso pode ser conflituoso por conta de mães, das mães serem diferentes. Acredito para que funcione, precisa de muita conversa, de muito diálogo, para que as meninas também sintam que possam dialogar ou que possam se relacionar bem", declara.

A psicóloga reforça que não tem problema filhos de pais diferentes crescerem juntos, pelo contrário! Isso pode ser bastante saudável, mas desde que exista um diálogo entre os pais dos pequenos:"Como crianças aprendem muito mais com comportamentos, seria importante que o comportamento dos adultos seja de uma boa conversa, de bom relacionamento, para que as crianças também, de alguma maneira, possam copiar o comportamento deles".

"Se o Neymar está com essa ideia e levar em consideração um comportamento bom, um relacionamento bom com as outras mães, interagindo com as famílias de uma forma em que se resolvam conflitos conversando [...] pode sim ser interessante para as filhas deles", finaliza ao analisar sobre o jogador Neymar.

Leia mais em:Bruna Biancardi exibe o barrigão da segunda gravidez: 'Mudando'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: