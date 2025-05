Psicóloga analisa surto de Dhomini no Power Couple e expõe perigo: 'Sofrimento psíquico'

Larissa Fonseca Psicóloga Clínica - CRP 06/113289Doutoranda Unifesp em Ansiedade, Depressão, Estresse, Sono e Sexualidade FemininaPós Graduação na Universidade Federal de São PauloPsicóloga Clínica há 16 anos com abordagem cognitiva comportamental.Comunicadora com formação há 22 anos habilidade em linguagem e redaçãoEspecialista clínica em Ansiedade, Crise de Pânico, Burnout e Sono. Desenvolvedora de programas de saúde mental corporativa e treinamentos em liderança. Capacitação em psicologia do sono (instituto dosono).Psicofarmacologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de SãoPaulo (FMUS-HC), Terapia Breve em Emergências pelo instituto Foccus. Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) e Membro da Associação Brasileira de Sono (ABS) @lala.larissafonseca