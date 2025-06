Psicóloga analisa silêncio de Jão após a morte do pai: 'Por até três meses'

Jão não se pronunciou após perder o pai e psicóloga Leticia de Oliveira explica para a CARAS Brasil por que o luto nem sempre se expressa em palavras

O cantor Jão enfrenta um dos momentos mais delicados da vida: a perda do pai, Carlos Alberto Balbino, aos 61 anos. A morte aconteceu em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, e até agora, nem o artista, nem sua família se pronunciaram sobre a causa ou fizeram homenagens públicas. Mas o que esse silêncio pode revelar sobre o luto?

O que acontece quando perdemos uma figura paterna?

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica que perder um pai, mesmo na vida adulta, é um golpe profundo. Segundo ela, a morte de um genitor gera um sentimento de desamparo que atravessa idades, contextos e relações.

"Independente da idade, quando um dos genitores morre — pai ou mãe — o luto é extremamente desamparador. A pessoa se sente órfã, por mais adulta ou idosa que seja. O pai, em especial, costuma ser uma referência heroica, uma figura de proteção, muitas vezes de forma inconsciente. É para o pai que buscamos caprichar nos comportamentos, a quem queremos mostrar nossas conquistas e a quem recorremos diante de decisões complexas da vida", diz a psicóloga.

Mesmo quem não teve vínculo sente a dor?

Segundo Leticia, o impacto da perda não depende do tipo de relacionamento com o pai. Mesmo ausências antigas podem se transformar em feridas emocionais inesperadas.

"Tenho pacientes que não tinham convivência com o pai, que não falavam com ele há anos, e mesmo assim viveram momentos de depressão quando ele faleceu. Isso acontece por esse sentimento de desamparo — um desamparo simbólico, quase mítico, que nos coloca na posição de órfãos", explica.

Por que o luto pode se transformar em depressão?

A psicóloga alerta que o luto costuma trazer uma fase depressiva natural, com sentimentos intensos de vazio, desmotivação e confusão emocional. Mas é preciso atenção aos sinais de quando essa dor começa a se fixar.

"Ao vivenciar o luto, é comum passar por um período depressivo. Surge um vazio, uma perda de perspectiva, uma dor que vai e volta. Em certos momentos, essa dor é mais intensa; em outros, mais branda. Essa fase mais dolorosa é esperada. Consideramos razoável que a pessoa permaneça nesse sofrimento agudo por até três meses — no máximo, entre três e seis meses. Após esse período, entendemos que, se o sofrimento persiste de forma intensa, é sinal de que a pessoa ainda não conseguiu criar recursos emocionais para sair dessa dor", diz.

Por que nem todo mundo consegue falar sobre a perda?

O silêncio, como o de Jão, pode ser apenas uma face do luto. Para muitos, expressar a dor em palavras é quase impossível.

"É possível, sim, que durante um sofrimento intenso, a pessoa não tenha vontade de falar. A fala perde o sentido. Falar sobre o que se sente parece tornar a dor ainda mais aguda", analisa a psicóloga.

Mas ela alerta: ausência de fala pública não significa ausência de acolhimento emocional: "O fato de alguém não se expressar publicamente não significa que não esteja falando sobre isso em um ambiente privado, como na terapia — que seria um recurso extremamente importante. Vivemos em uma sociedade que espera muito das nossas reações: espera nossos pronunciamentos, nossa melhora, nossa "reconstrução" diante do luto ou do fim de um relacionamento. No entanto, o processo emocional é muito mais complexo. Ele não tem a agilidade da inteligência artificial nem da internet", afirma.

É verdade que o luto não tem prazo?

Segundo a psicóloga, o tempo não apaga a dor, apenas transforma sua forma: "O luto, necessariamente, não passa com o tempo. O que acontece é que, com o tempo, as pessoas ao redor se esquecem dele, e os sintomas vão mudando. Aquilo que, num primeiro momento, parecia estar ligado ao luto, depois de um ano já não é reconhecido como tal. No entanto, o luto pode ser silencioso", diz.

Jão com o pai Carlos Alberto Balbino - Instagram

Quais são os riscos de um luto mal elaborado?

Leticia alerta para as consequências de ignorar ou reprimir o luto: ele pode moldar negativamente a personalidade da pessoa.

"Algumas pessoas demoram a entrar em contato com o luto. E, quando isso acontece, podem mudar completamente sua identidade. Pessoas antes alegres tornam-se ranzinzas; pessoas extrovertidas tornam-se antissociais. Nesse ponto, deixamos de enxergar o vínculo com o luto. Mas quando ele não é bem elaborado, quando não é cuidado, pode se transformar em uma depressão silenciosa que acompanha a pessoa por toda a vida", analisa.

A orientação para cuidar do luto é clara: ele precisa ser acolhido, não ignorado: "O luto precisa ser cuidado. Precisa de acolhimento, compreensão, aceitação e elaboração. Caso contrário, ele se enraíza na identidade da pessoa que sofreu a perda", finaliza a psicóloga.

