Psicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'

Ex-BBB Eliezer detonou críticas sobre o bumbum de Viih Tube durante viagem romântica
O ex-BBB Eliezer se revoltou com críticas ao corpo de Viih Tube, com quem é casado e tem dois filhos, durante viagem romântica pelas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Os comentários dispararam sobre a influenciadora perder peso em poucos meses com a ajuda de intervenções plásticas.
"A moça coloca na bio que é Filha do Rei, fala de plantio e colheita e cita versículo da Bíblia e tá na internet falando da bunda da minha mulher. É muito versículo, pouco Deus", disparou o ex-BBB ao notar um dos comentários.
CARAS Brasil entrevistou a psicóloga Larissa Fonseca, especialista em comportamento, para comentar a atitude de Eliezer diante das críticas negativas sobre o corpo da sua esposa. Segundo a profissional, a influenciadora está sendo alvo de ataques mesmo após ter mostrado sua realidade no processo de emagrecimento.
"Quando alguém se torna figura pública, o corpo deixa de ser só corpo. Vira assunto, alvo, cobrança. A Viih Tube compartilhou mudanças reais: disciplina, cirurgia, rotina e, mesmo assim, foi reduzida a um recorte: o bumbum. E quando isso acontece, não estamos mais falando de estética, mas da necessidade de reafirmar limites", diz.
"O Eliezer entendeu isso. Enquanto mulheres foram reduzidas ao corpo ou à pressão de estarem sob aceitação de padrões, vão continuar sem acreditarem na própria capacidade e a pressão estética faz com que falhem constantemente para si mesmas", explica ainda.
A forma como o empresário respondeu não foi só um gesto de amor, foi uma forma de dizer que a influenciadora não precisa justificar o próprio corpo, muito menos ter que se explicar por algo que não deveria nem ser pauta. "A crítica que recai sobre ela diz mais sobre o olhar de quem vê do que sobre o corpo que é visto. E defender é, também, uma forma de elogio por admirá-la por completo", analisa a psicóloga.
"Tem algo bonito na maneira como ele se coloca. Ele poderia ter ignorado, feito piada, mas escolheu se posicionar. É sobre afeto, mas também é sobre não normalizar esse tipo de ataque. Porque quando a gente silencia diante do julgamento do outro, abre espaço para que ele se repita. E, às vezes, basta uma resposta firme para mostrar que respeito também precisa ser aprendido", finaliza.
Larissa Fonseca Psicóloga Clínica - CRP 06/113289Doutoranda Unifesp em Ansiedade, Depressão, Estresse, Sono e Sexualidade FemininaPós Graduação na Universidade Federal de São PauloPsicóloga Clínica há 16 anos com abordagem cognitiva comportamental.Comunicadora com formação há 22 anos habilidade em linguagem e redaçãoEspecialista clínica em Ansiedade, Crise de Pânico, Burnout e Sono. Desenvolvedora de programas de saúde mental corporativa e treinamentos em liderança. Capacitação em psicologia do sono (instituto dosono).Psicofarmacologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de SãoPaulo (FMUS-HC), Terapia Breve em Emergências pelo instituto Foccus. Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) e Membro da Associação Brasileira de Sono (ABS) @lala.larissafonseca
