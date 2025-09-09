Psicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'

Ex-BBB Eliezer detonou críticas sobre o bumbum de Viih Tube durante viagem romântica

O ex-BBB Eliezer se revoltou com críticas ao corpo de Viih Tube, com quem é casado e tem dois filhos, durante viagem romântica pelas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Os comentários dispararam sobre a influenciadora perder peso em poucos meses com a ajuda de intervenções plásticas.

"A moça coloca na bio que é Filha do Rei, fala de plantio e colheita e cita versículo da Bíblia e tá na internet falando da bunda da minha mulher. É muito versículo, pouco Deus", disparou o ex-BBB ao notar um dos comentários.

CARAS Brasil entrevistou a psicóloga Larissa Fonseca, especialista em comportamento, para comentar a atitude de Eliezer diante das críticas negativas sobre o corpo da sua esposa. Segundo a profissional, a influenciadora está sendo alvo de ataques mesmo após ter mostrado sua realidade no processo de emagrecimento.

"Quando alguém se torna figura pública, o corpo deixa de ser só corpo. Vira assunto, alvo, cobrança. A Viih Tube compartilhou mudanças reais: disciplina, cirurgia, rotina e, mesmo assim, foi reduzida a um recorte: o bumbum. E quando isso acontece, não estamos mais falando de estética, mas da necessidade de reafirmar limites", diz.

"O Eliezer entendeu isso. Enquanto mulheres foram reduzidas ao corpo ou à pressão de estarem sob aceitação de padrões, vão continuar sem acreditarem na própria capacidade e a pressão estética faz com que falhem constantemente para si mesmas", explica ainda.

A forma como o empresário respondeu não foi só um gesto de amor, foi uma forma de dizer que a influenciadora não precisa justificar o próprio corpo, muito menos ter que se explicar por algo que não deveria nem ser pauta. "A crítica que recai sobre ela diz mais sobre o olhar de quem vê do que sobre o corpo que é visto. E defender é, também, uma forma de elogio por admirá-la por completo", analisa a psicóloga.

"Tem algo bonito na maneira como ele se coloca. Ele poderia ter ignorado, feito piada, mas escolheu se posicionar. É sobre afeto, mas também é sobre não normalizar esse tipo de ataque. Porque quando a gente silencia diante do julgamento do outro, abre espaço para que ele se repita. E, às vezes, basta uma resposta firme para mostrar que respeito também precisa ser aprendido", finaliza.