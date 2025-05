Psicóloga analisa crise de Mariana Ferrão e faz alerta: 'Se expõe ao desconforto'

Após vídeo de Mariana Ferrão, psicóloga conversou com a CARAS Brasil para analisar o desabafo da jornalista; veja

A jornalista Mariana Ferrão abriu o coração nas redes sociais em um desabafo sobre o medo do desconhecido. No vídeo, ela fala sobre a dificuldade de sair da zona de conforto, mesmo quando isso representa seguir seus impulsos mais genuínos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia Oliveira analisou o relato de Mariana e fez um alerta importante sobre os efeitos emocionais e até físicos de viver o que a apresentadora chamou de 'suspensão'.

Medo do desconhecido pode causar sintomas físicos?

Segundo a psicóloga, o impacto do desconhecido no corpo é real e perigoso. A 'falta de ar' que Mariana relatou no vídeo, por exemplo, é uma resposta natural do corpo diante do medo."O medo do desconhecido, na realidade, é a coisa que não é familiar, que não é segura... Aumenta nosso batimento cardíaco, dá tontura, enjoo", explica Leticia.

Ela ainda destaca que enfrentar o novo vai contra o nosso instinto de sobrevivência, e por isso é tão desconfortável. "Tudo que a gente faz que é contra nosso instinto de sobrevivência traz respostas tanto emocionais quanto fisiológicas."

Por que a mente prefere o caminho conhecido?

Leticia também analisou um ponto citado pela ex-apresentadora do Bem Estar: o cérebro tenta nos puxar de volta para o familiar. Isso acontece porque o conhecido dá a sensação de controle e previsibilidade.

"O que é conhecido é mais seguro, a gente tem mais controle... O novo tira a gente do familiar. E o familiar é a nossa zona de conforto", afirma a especialista.

Para ilustrar, a profissional compara com a ansiedade de um primeiro dia de aula em uma escola nova. O medo do julgamento, da exclusão e do imprevisível são naturais.

"Imagina a sensação de a gente chegar no primeiro dia de aula: eu não sei qual sala é, eu não sei qual professor é, eu não sei o que vou encarar dessa disciplina, eu não sei quem são esses colegas, eu tenho que me relacionar com eles, eu sento perto de quem? Puxo que tipo de assunto? Será que eles vão me achar legal? Será que vou ter aceitação? É muito diferente de chegar numa escola que você tá ali há 10 anos e conhece professor, monitor, que já conhece a disciplina, que já conhece consequências, punições, já conhece os amigos, já tem uma história", declara Leticia.

Como lidar com o sentimento de estar 'em suspensão'?

O conceito de 'viver em suspensão', citado por Mariana Ferrão, também foi abordado pela psicóloga. Para ela, a chave está em treinar o cérebro a lidar com a mudança, antes que ela aconteça à força.

"A ideia é que a gente conscientemente se coloque em situações de novidade com certa frequência", orienta Leticia.

Ela lembra que, mais cedo ou mais tarde, a vida nos empurra para fora da zona de conforto. Perda de emprego, mudanças inesperadas, doenças ou até eventos globais, como a pandemia, são inevitáveis.

"Pessoas que lidam melhor, que se expõe mais ao desconforto ao novo, têm uma tendência a lidar melhor com aquilo que sai do controle. Em compensação, as pessoas que evitam a todo custo o novo pelo desconforto, por todos esses sintomas, por todas essas sensações, acaba ficando uma pessoa mais rígida, com menos repertório para enfrentamento e menos resiliência", diz ela.

Por isso, a dica é: experimente o novo de forma gradual . Mude o look, aprenda algo novo, saia da rotina. Assim, o desconhecido deixa de ser um monstro e vira um caminho de crescimento.

"Então, conscientemente você [deve] escolher algo novo no seu cotidiano, seja uma aula nova, seja um idioma novo, seja um corte de cabelo novo, seja um look novo, para que você aprenda a lidar com a vulnerabilidade", finaliza.

Quem é Mariana Ferrão?

Mariana Ferrão é uma jornalista com uma trajetória marcante na televisão, tendo atuado como repórter e apresentadora em importantes telejornais como o Jornal da Band e o Jornal Nacional, além do programa Bem Estar. Mãe de Miguel e João, de seu casamento com o jornalista André Luis Costa, atualmente é casada com o professor de yoga Thiago Arruda.

