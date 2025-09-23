Psicóloga analisa convivência de Neymar com a sogra: ‘Mesmo que de forma inconsciente’

Em conversa com a CARAS Brasil, psicóloga explica por que essa convivência da sogra pode gerar conflitos no casal após relato de Neymar

Neymar movimentou as redes sociais recentemente ao comentar os rumores de um possível incômodo com Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi. Em uma publicação no Instagram, o jogador do Santos fez questão de reforçar a boa relação com a sogra e ainda revelou um desejo inusitado: morar com ela.

“Eu amo a minha sogra. Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, era ela”, escreveu o craque, rebatendo a notícia de que teria se incomodado com Telma passando alguns dias em sua casa.

Convivência com a sogra pode gerar tensão

Para entender os possíveis desafios de uma situação como essa, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que explicou como a presença de familiares na rotina do casal pode afetar a convivência.

“Quando recebemos qualquer pessoa em casa, já existe algum tipo de adaptação e de desconforto, seja qual for essa pessoa: a mais fácil, a mais adaptável, a mais invasiva ou a mais difícil. Agora, quando é a sogra, existe uma disputa — mesmo que de forma inconsciente — de território”, analisa Leticia.

Leia também: Neymar Jr defende sua relação com a sogra: ‘Eu adoraria’

Segundo a especialista, a mãe tende a manter a visão de que o filho ou a filha ainda faz parte do seu núcleo familiar. “A sogra continua vendo o filho, ou a filha, como parte da própria família, como alguém que precisa defender. Ela começa a reproduzir as próprias regras, tradições e hábitos na casa do filho ou da filha, que, no caso, é a mãe da Bruna”, explica.

Papel delicado para o casal

Esse comportamento pode gerar conflitos dentro de casa. “Isso começa a dar problema. A filha, se não gostar, geralmente releva. Primeiro porque a mãe está ali para ajudar; segundo porque, de certa maneira, ela está habituada a esse padrão de comportamento da mãe“, pontua a psicóloga.

“Para o marido, porém, fica muito mais complicado. Ele vê uma pessoa estranha, invasiva, tirando espaço, autonomia e disputando o lugar de dono da casa, de chefe de família. Tudo isso gera bastante conflito, confronto e desconforto”, avalia Leticia.

A especialista acrescenta que a situação coloca Bruna em uma posição difícil. “De um lado, grata à mãe por estar ajudando com as meninas, com as netas; de outro, incomodada com algumas posturas, mas também sem querer que o marido — no caso, o Neymar — se oponha, chame a atenção ou diga que não está satisfeito com algum tipo de comportamento“, destaca.

“É uma situação bem complicada, delicada e que, em geral, acaba gerando bastante atrito e conflito”, conclui a psicóloga.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: