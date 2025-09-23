Início » Bem-estar e Saúde » Psicóloga analisa convivência de Neymar com a sogra: ‘Mesmo que de forma inconsciente’
Psicóloga analisa convivência de Neymar com a sogra: ‘Mesmo que de forma inconsciente’

Em conversa com a CARAS Brasil, psicóloga explica por que essa convivência da sogra pode gerar conflitos no casal após relato de Neymar

Dra. Leticia de Oliveira e Gabriela Cunha
Por Dra. Leticia de Oliveira e Gabriela Cunha
Neymar com sogra e esposa, Bruna Biancardi

Neymar movimentou as redes sociais recentemente ao comentar os rumores de um possível incômodo com Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi. Em uma publicação no Instagram, o jogador do Santos fez questão de reforçar a boa relação com a sogra e ainda revelou um desejo inusitado: morar com ela.

“Eu amo a minha sogra. Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, era ela”, escreveu o craque, rebatendo a notícia de que teria se incomodado com Telma passando alguns dias em sua casa.

Convivência com a sogra pode gerar tensão

Para entender os possíveis desafios de uma situação como essa, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que explicou como a presença de familiares na rotina do casal pode afetar a convivência.

“Quando recebemos qualquer pessoa em casa, já existe algum tipo de adaptação e de desconforto, seja qual for essa pessoa: a mais fácil, a mais adaptável, a mais invasiva ou a mais difícil. Agora, quando é a sogra, existe uma disputa — mesmo que de forma inconsciente — de território”, analisa Leticia.

Segundo a especialista, a mãe tende a manter a visão de que o filho ou a filha ainda faz parte do seu núcleo familiar. “A sogra continua vendo o filho, ou a filha, como parte da própria família, como alguém que precisa defender. Ela começa a reproduzir as próprias regras, tradições e hábitos na casa do filho ou da filha, que, no caso, é a mãe da Bruna”, explica.

Papel delicado para o casal

Esse comportamento pode gerar conflitos dentro de casa. “Isso começa a dar problema. A filha, se não gostar, geralmente releva. Primeiro porque a mãe está ali para ajudar; segundo porque, de certa maneira, ela está habituada a esse padrão de comportamento da mãe“, pontua a psicóloga.

“Para o marido, porém, fica muito mais complicado. Ele vê uma pessoa estranha, invasiva, tirando espaço, autonomia e disputando o lugar de dono da casa, de chefe de família. Tudo isso gera bastante conflito, confronto e desconforto”, avalia Leticia.

A especialista acrescenta que a situação coloca Bruna em uma posição difícil. “De um lado, grata à mãe por estar ajudando com as meninas, com as netas; de outro, incomodada com algumas posturas, mas também sem querer que o marido — no caso, o Neymar — se oponha, chame a atenção ou diga que não está satisfeito com algum tipo de comportamento“, destaca.

“É uma situação bem complicada, delicada e que, em geral, acaba gerando bastante atrito e conflito”, conclui a psicóloga.

