Atitude de Mano Menezes após morte de familiares foi importante, aponta psicóloga: 'Dor avassaladora'

Mano Menezes prestou apoio à filha após a morte de seus enteados, Maria Sophia, de 16 anos, e Arthur, de 9; jovens morreram em um acidente de carro

Mano Menezes (62) foi liberado pelo Grêmio, time de futebol que comanda, para acompanhar a filha, Camilla Menezes, e a família no velório de Maria Sophia e Arthur. Os filhos de seu genro morreram aos 16 e 9 anos, respectivamente, em um grave acidente de carro na última semana. A atitude do técnico foi de extrema importância para a herdeira, que agradeceu publicamente.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista e psicóloga Fabiana Guntovitch explica que a presença de Mano Menezes ao lado da filha e do genro não é apenas uma atitude que demonstra apoio familiar —também é muito importante para o ponto de vista da psicologia.

"A presença do Mano Menezes ao lado da filha e do genro nesse momento de luto não é apenas um gesto de apoio familiar: ela tem um valor simbólico e psíquico profundo", explica Guntovitch, especialista em comportamento.

Leia também: Filha de Mano Menezes fala sobre as mortes dos enteados de 16 e 9 anos

"Do ponto de vista psicológico, estar presente significa oferecer um 'colo emocional', e a figura forte deste pai, ajuda a sustentar uma estrutura segura num momento delicado em que a vida dos enlutados perde sustentação e desmorona diante dessa dor tao avassaladora."

As crianças estavam em carro que saiu da pista na BR-293, em Santana do Livramento, e capotou na sexta-feira, 16. Os irmãos morreram no local, e a terceira vítima do acidente foi o psicólogo Maurício Moraes (42); duas pessoas seguem hospitalizadas. O sepultamento ocorreu no domingo, 18, em Santa Maria, na Região Central do RS. Os irmãos moravam com a mãe, Mirela Gomez da Costa.

Nesta quarta-feira, 21, a filha de Mano Menezes usou seu perfil do Instagram para fazer uma live em agradecimento ao apoio que a família tem recebido após a morte das crianças. Ela aproveitou para agrecer ao Grêmio por ter liberado seu pai do comando da rodada do Brasileirão, para que ele pudesse acompanhá-la no velório.

"O meu pai nunca pediu para sair de um jogo, tamanho é o senso de responsabilidade que ele tem no trabalho dele. O meu pai foi perfeito. Ele e a minha mãe foram imensos como pais, como pais, sogros, e avós. Eu precisava muito deles lá. Eu agradeço demais a generosidade por entenderem a nossa dor."

QUEM É MANO MENEZES?

Nascido em Rio Pardo, município do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio Venker Menezes se tornou conhecido como Mano Menezes no mundo do futebol. Ele iniciou sua carreira como jogador amador, se formou em educação física e ganhou notoriedade nacional ao assumir o comando do time paulista Corinthians. Atualmente, ele comanda o time do Grêmio.

Leia mais em: Mano Menezes não comanda Grêmio nesta rodada do Brasileirão; entenda

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA FILHA DE MANO MENEZES, CAMILLA: