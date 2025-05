Psicóloga alerta Wanessa e Dado Dolabella: 'Chance de dar certo é muito baixa'

Possível reconciliação de Wanessa e Dado Dolabella levanta alerta e psicóloga aponta padrões que podem atrapalhar possível volta; veja

Será que Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão prestes a reatar o namoro mais uma vez? A história do casal é marcada por idas e vindas desde os anos 2000 e os rumores de uma nova tentativa de reconciliação reacenderam a curiosidade do público. Mas, afinal, o que esse recomeço pode significar emocionalmente para ambos?

Para entender os impactos dessa reaproximação, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que analisou os riscos e desafios de retomar um relacionamento marcado por términos e conflitos.

Reatar é realmente um recomeço ou só uma repetição?

Segundo a especialista, muitas vezes a decisão de reatar não vem de uma mudança concreta, mas da dificuldade de lidar com o vazio que a separação deixa.

"É o que acontece toda vez que a gente termina um relacionamento: geralmente é por incompatibilidade, seja de comunicação, de valores ou de objetivos de vida. Só que o buraco que fica quando a gente termina com alguém é tão, tão ruim, é tão desconfortável, que parece uma peça de quebra-cabeça que a gente tem ali, disponível, mas não está usando. E, para tirar aquele desconforto, nada parece mais fácil do que recolocar essa peça que parece estar faltando. Só que o comportamento, no geral, das pessoas continua o mesmo, e os problemas também vão continuar os mesmos."

Mudança verdadeira ou só promessas?

Leticia alerta que, mesmo com promessas e arrependimentos iniciais, o casal pode continuar preso à mesma dinâmica de antes se não houver uma transformação profunda.

"Embora, numa primeira conversa, no primeiro momento, venham pedidos de desculpas, promessas de mudança, a estrutura basal do casal já está montada. A configuração já existe, as reações já estão pré-estabelecidas. Então, a não ser que o casal realmente procure terapia, procure se entender e buscar uma nova dinâmica conscientemente, as chances de reatar e a relação dar certo a longo prazo são muito baixas."

O que sustenta um recomeço saudável?

A psicologa afirma que uma reconciliação tem que acontecer quando há uma verdadeira mudança: "A gente precisa reatar um relacionamento quando existe mudança real, não só a intenção, mas a estruturação dessa mudança. E não apenas quando sentimos falta daquilo que é familiar."

Ela reforça que é comum haver esperança de que tudo seja diferente, mas isso só acontece quando os dois estão de fato comprometidos com um processo de transformação: "Como eu disse, acho que é muito mais a repetição de padrões antigos com a esperança de surgirem comportamentos novos, do que um recomeço saudável. Um recomeço saudável acontece quando as duas pessoas entendem o que está acontecendo naquela dinâmica e não apenas se arrependem ou dizem que vão fazer diferente, mas quando já estão, de fato, num processo de mudança."

"O arrependimento, por si só, a falta que o outro faz e a vontade de fazer diferente, infelizmente, não são suficientes para um recomeço saudável", analisa a psicóloga.

E os traumas do passado, desaparecem?

No caso de Wanessa e Dado, a psicóloga aponta que os episódios anteriores deixam marcas profundas, especialmente quando houve comportamentos agressivos.

"Eu acredito que as marcas ficam. Tudo o que a gente vive com alguém pode se tornar um gatilho, na medida em que algo parecido aconteça de novo. Então, qualquer comportamento agressivo ou violento, vindo do Dado Dolabella, obviamente vai despertar gatilhos na Wanessa Camargo, de tudo o que ela passou, de tudo o que sofreu com a agressividade dele. São muitas marcas, muitos traumas."

Ela encerra com uma analogia impactante: "E é o que eu sempre digo: construir uma casa nova pode até parecer dar mais trabalho, mas geralmente dá menos dor de cabeça do que reformar uma casa antiga. E eu uso essa analogia também para os relacionamentos."

Como foi o histórico do relacionamento entre Wanessa e Dado?

O relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella começou em 2000. Eles viveram idas e vindas entre 2000 e 2004, até seguirem caminhos diferentes. Ambos formaram outras famílias e tiveram filhos com outros parceiros.

Em 2022, se reencontraram solteiros e decidiram tentar novamente. O namoro durou até 2024, mas passou por instabilidades, especialmente após a participação da cantora no BBB 24. Depois de mais uma separação em fevereiro de 2025, surgiram rumores de uma nova reconciliação.

