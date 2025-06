Psicóloga alerta sobre retorno precoce ao trabalho para caso de Tati Machado: 'Pode gerar complicações'

Apresentadora da Globo, Tati Machado perdeu o filho com 33 semanas de gestação; agora, a jornalista passa um período afastada do trabalho

No início de maio, Tati Machado (33) anunciou a perda gestacional de Rael, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cineasta Bruno Monteiro (34). A jornalista estava em seu oitavo mês de gestação e, desde então, tem se mantido afastada do trabalho, atitude benéfica para sua saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que caso Tati Machado tivesse voltado à TV sem respeitar seu próprio tempo, poderia enfrentar algumas complicações relacionadas à sua saúde mental.

"Quando o retorno é precoce e motivado por pressões externas ou pela tentativa de 'não pensar mais nisso', existe o risco de interrupção do luto, o que pode gerar complicações psíquicas no médio e longo prazo. É comum que sentimentos de angústia, irritabilidade, crises de choro ou sintomas físicos (como insônia, dores ou fadiga intensa) apareçam quando o luto é silenciado ou apressado."

Após o anúncio da perda gestacional, a TV Globo e o GNT emitiram notas de apoio a Tati, destacando que ela teria o tempo que precisasse. Desde então, a apresentadora tem se mantido afastada de seus compromissos profissionais. A especialista explica que o período de afastamento pode ser um aliado valioso para cuidar de sua saúde mental e legitimar a experiência vivida.

"Por isso, é importante lembrar: o tempo do corpo e o tempo da alma nem sempre coincidem com o tempo do calendário profissional, e tudo bem. Além disso, todo processo de luto é vivido de forma singular, pessoal e intransferível. Não existe fórmula, portanto, não deve existir julgamento."

QUEM É TATI MACHADO?

Nascida no Rio de Janeiro, Tati Machado é jornalista e apresentadora. Ligada à comunicação desde a infância, ela já tinha participado do programa Gente Inocente (Globo) ainda criança e fez teatro dos 6 aos 14 anos. Se formou em jornalismo pela Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA) e começou a trabalhar nas redações da emissora. Atualmente, integra a equipe do Saia Justa (GNT).

