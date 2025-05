Psicóloga alerta sobre o que não dizer para uma mãe que perdeu o filho

Assim como Lexa, várias mães perdem os filhos quando ainda são bebês e uma psicóloga revela o que não dizer para uma mãe de anjo

A cantora Lexa viveu a dor de perder uma filha há pouco tempo. Ela teve um parto prematuro e a filha faleceu poucos dias após o nascimento. Assim, a artista se tornou uma ‘mãe de anjo’. Com a proximidade do Dia das Mães, o luto fica ainda mais doloroso e a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo revelou o que não deve ser dito para uma mulher que perdeu um filho.

A dor de perder um filho é algo que promove um luto silencioso e doloroso. Por isso, a psicóloga destacou que é importante reconhecer o luto e acolher a mãe. “A perda gestacional representa o fim de um sonho. O bebê já existia no afeto, no nome escolhido, nos planos que estavam sendo feitos”, contou ela.

Desse modo, a psicóloga listou as frases que não devem ser ditas para uma mãe em luto. Confira abaixo:

1 - "Você pode ter outro filho": Nenhuma nova gravidez substitui um bebê que foi perdido. Cada gestação é única, e essa frase pode minimizar a dor da mãe.

2 - "Pelo menos você ainda não tinha criado vínculo": O vínculo materno começa desde a gestação. A perda pode ser devastadora, independentemente da idade gestacional.

3 - "Deus sabe o que faz": Frases com conotação religiosa podem causar desconforto, principalmente se não forem compatíveis com as crenças da mãe.

4 - "Seja forte": O luto precisa de espaço para ser vivido. Pedir que a mãe seja forte pode pressioná-la a esconder seus sentimentos e tornar o processo ainda mais difícil.

Por fim, a psicóloga ainda destacou que o pai também vive o luto e também deve ser acolhido. "Os pais muitas vezes são cobrados para serem fortes e apoiar a mãe, mas eles também perderam um filho e precisam de acolhimento. O luto paterno é real e deve ser respeitado", comentou.

