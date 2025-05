Psicóloga alerta para a saúde mental de Antonela Braga após briga com Duda: 'Pode desencadear'

Aos 16 anos, Antonela Braga ficou sem se alimentar por mais de um dia após briga com Duda Guerra

A influenciadora digital Antonela Braga (16) enfrenta um momento delicado em sua vida pessoal e emocional. Após a briga pública envolvendo Duda Guerra e outras criadoras de conteúdo, a jovem viu seu nome amplamente citado nas redes sociais e acabou sendo alvo de críticas intensas, o que culminou em sinais alarmantes de abalo em sua saúde mental.

A mãe de Antonela declarou em entrevista ao portal Leo Dias que a filha ficou um dia e meio sem se alimentar desde que a discussão se tornou pública, gerando preocupação entre familiares. Visivelmente fragilizada, ela tenta se apegar aos novos seguidores para superar o turbilhão de informações.

Para entender os impactos dessa exposição em jovens figuras públicas, como Antonella, CARAS Brasil conversa com a psicóloga clínica Larissa Fonseca, que analisa os efeitos da pressão digital na mente de adolescentes.

“Com certeza, as pessoas envolvidas na mídia e as críticas públicas e até cyberbullying ou cancelamento, possibilidade de cancelamento, podem desencadear desde a ansiedade até depressão, até mais intensos distúrbios alimentares e pensamentos que se destroem, que são autodepreciativas para a pessoa”, explica.

A especialista reforça que o cérebro adolescente está em processo de formação até aproximadamente os 25 anos e que esse tipo de situação pode trazer consequências sérias se não for acompanhado com cuidado.

“O excesso de exposição sem preparo, sem conseguir digerir um pouco o que está acontecendo e com receio das consequências, podem trazer um abalo na autoestima e a própria saúde mental”, alerta.

A psicóloga também aconselha que, mais do que se blindar, influenciadores em formação devem criar estratégias saudáveis de convivência com o ambiente digital: “A ideia não seria se blindar, mas criar alguns filtros... evitar essas discussões públicas ou bater boca, seja com fã, seja com pessoas envolvidas no próprio conflito. E, com apoio profissional, desenvolver uma base mais sólida para fortalecer essa identidade”.

Em meio à onda de julgamentos na internet, Larissa finaliza com uma reflexão importante: “Depender da aprovação dos outros é muito doloroso. A gente tem que formar nossa própria consciência em relação às situações e ter noção de que deu o nosso melhor, independente das críticas”.