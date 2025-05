Psicóloga alerta para estilo de vida adotado por Gisele Bündchen: 'Pode comprometer'

No passado, Gisele Bündchen confessou que enfrentou crises de pânico e tinha péssimos hábitos de vida durante o início de sua vida adulta

A supermodelo Gisele Bündchen (44) abriu seu coração sobre os desafios no início de sua carreira internacional em uma entrevista à revista americana 'Harper's Bazaar', concedida no ano passado. A loira relembrou que desenvolveu vício em cigarro e enfrentou crises de pânico , mas conseguiu dar a volta por cima ao adotar mudanças significativas em seu estilo de vida.

À época, Gisele contou que aos 20 anos vivia de "cigarros, frapuccinos, pizza e vinho", para se manter ‘animada’ durante o dia e desalecerada a noite, o que acabou gerando severas consequências. Em pouco tempo, a modelo desenvolveu ataques de pânico e crises de ansiedade, principalmente em ambientes fechados, como elevadores, aviões ou salas fechadas. Relembrou na entrevista do ano de 2024.

OPINIÃO DA ESPECIALISTA

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que explica.

Fazendo uma apologia com a canção 20 e Poucos Anos, do cantor Fábio Jr, a psicóloga tem uma maneira didática de orienta que muitos jovens, sem generalizar, acabam não tendo tantos cuidados com a saúde durante esta fase da vida.

"É muito complicado para um jovem de 20 e poucos anos ter essa maturidade. E aí é importante que a família tem uma conversa com esses jovens [...] Então, 20 e poucos anos é uma época de viver sim, uma época de alcançar coisas, de buscar, conhecer, viver coisas diferentes, de aproveitar a vida, mas precisamos ver o quanto estamos negligenciando a nossa própria saúde, porque a gente tem essa percepção de imortalidade na juventude e isso pode comprometer o nosso futuro", avalia.

O MEIO QUE VOCÊ ESTÁ TAMBÉM IMPACTA

Preocupada, a modelo contou que buscou ajuda médica e foi orientada a cortar álcool, cafeína, açúcar e glúten. Gisele contou que essa foi uma virada de chave para adotar um estilo de vida mais saudável, não apenas em relação a sua aparência, como também em razão dos benefícios para seu transtorno de ansiedade, depressão e em seu trabalho.

A psicóloga reflete sobre pressão social: "Será que era um comportamento social parecido que todos que estavam próximo dela? Por isso que é importante também observar o meio em que eu vivo, quais são os hábitos das pessoas que estão ao meu redor?", finaliza ao analisar caso da modelo Gisele Bündchen.

