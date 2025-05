Psicóloga alerta interferência de Angélica em briga do filho: 'Impacta muito'

Após pronunciamento de Angélica em briga do filho, psicóloga aponta riscos emocionais e alerta para consequências; veja

A recente confusão envolvendo Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, e Antonela Braga ganhou as redes sociais. O episódio começou quando Antonela pediu para seguir Benício nas redes sociais e causo desentendimento com a namorada do rapaz, com direito a pronunciamento das mães dos jovens. A situação levantou uma questão delicada: até onde vai o papel dos pais em conflitos adolescentes?

Para entender as consequências desse tipo de interferência, especialmente quando envolve figuras públicas como Angélica, a CARAS Brasil ouviu a psicóloga Lilian Vendrame, especialista em desenvolvimento adolescente. Ela faz um alerta sobre os riscos emocionais de tornar público o que deveria ser resolvido em ambiente privado.

A interferência de pais famosos pode intensificar o sofrimento de filhos adolescentes?

Segundo a psicóloga, adolescentes já vivem uma fase de intensa transformação interna e social. Quando somamos a isso a exposição midiática e a intervenção de adultos, os danos emocionais podem ser amplificados.

"O adolescente está em processo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, por si só, já impacta muito a vida social dele. A necessidade de pertencer a um grupo, de ser aceito ou não, é uma das principais questões da adolescência. Quando há uma pressão midiática envolvida, isso se intensifica ainda mais. A exposição na mídia pode gerar aumento da ansiedade e do sentimento de vigilância constante", explica Lilian.

Ela ainda ressalta que a entrada de um adulto em conflitos adolescentes modifica completamente a dinâmica emocional: "Quando um adulto se envolve em questões entre adolescentes, a situação se complica. A presença de um adulto, especialmente quando isso é feito de forma pública, amplia ainda mais esse sentimento de vigilância. A resolução entre adolescentes tem um tipo de impacto; já quando um adulto entra na equação, ainda mais de forma pública, a dimensão emocional muda completamente."

Qual o limite saudável da participação dos pais em conflitos dos filhos?

Lilian faz uma analogia com o ambiente escolar para explicar até onde os pais devem ir em situações parecidas:

"Vamos imaginar um conflito escolar entre adolescentes que nem são famosos. Até que ponto um adulto deve se envolver? O ideal é que o envolvimento se dê dentro de casa, com uma conversa com o filho, entendendo o ponto de vista dele, ouvindo como ele deseja lidar com a situação. Isso contribui para o desenvolvimento da autonomia", diz a especialista.

No caso de filhos que já vivem sob os holofotes, o cuidado precisa ser ainda maior: "Se os pais se colocam publicamente na situação, podem acabar sobrepondo a vivência e a vontade do filho. O mais indicado seria conversar nos bastidores, sem tornar pública a opinião ou participação dos pais."

Ela destaca que, por impulso de proteção, muitos pais ultrapassam limites sem perceber: "É importante conversar com o adolescente, entender o quanto ele quer, ou não, a participação dos pais. Uma postura ideal dos pais seria dizer: 'Estou aqui para o que você precisar, vamos conversar'. Ao mesmo tempo, é preciso considerar o quanto os pais também são afetados emocionalmente, principalmente pela velocidade com que tudo se espalha na internet, especialmente quando se trata de figuras públicas."

A superexposição familiar pode afetar a identidade dos filhos?

A resposta é direta: sim. A psicóloga aponta que o excesso de visibilidade pode gerar impactos sérios no desenvolvimento da autoestima e da identidade dos adolescentes.

"A superexposição pode, sim, afetar o desenvolvimento da identidade dos filhos adolescentes. O próprio termo já indica um excesso. Quando alguém é exposto em demasia, passa a ser constantemente observado, comentado e julgado, especialmente nas redes sociais. Esses comentários são lidos, assimilados e, muitas vezes, impactam emocionalmente."

Ela explica que essa exposição pode gerar dois efeitos extremos: "Durante o desenvolvimento da identidade, o adolescente ainda está construindo a própria imagem, o próprio valor. Se ele está associado a uma figura pública, especialmente uma mãe famosa, isso pode gerar impactos como aumento da ansiedade e dificuldades na autoestima. Essa autoestima pode ir para um lado de exagero, de se perder na fama, ou para um lado de insegurança, de vigilância constante."

Para lidar com esses desafios, Lilian recomenda o autoconhecimento como ferramenta essencial: "A fama, por si só, já traz desafios. A superexposição, ainda mais. Por isso, é fundamental que esses adolescentes passem por um processo de autoconhecimento, preferencialmente com acompanhamento terapêutico. Isso serve para todos, mas é ainda mais importante para filhos de famosos, para que possam entender como se veem nessa família e como a fama os afeta, tanto nos pontos positivos quanto nos desafiadores."

Ela finaliza reforçando a importância da individualidade: "O adolescente está em uma fase de construção da própria personalidade. É o que chamamos de processo de individuação: ele começa a manter alguns valores da família, mas também passa a construir os seus próprios, para se tornar um indivíduo. Por isso, é fundamental trabalhar o autoconhecimento e a autoconfiança, para que ele desenvolva sua própria identidade dentro de uma família que já vive sob os holofotes."

