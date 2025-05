Psicóloga alerta Gracyanne com bebê reborn: 'Ninguém é a mãe de um boneco'

Adoção de bebê reborn por Gracyanne Barbosa gera alerta e especialista analisa riscos emocionais sobre desejo de maternidade não realizado; veja

Gracyanne Barbosa surpreendeu ao apresentar seu novo 'filho': o bebê reborn chamado Benício. Aos 41 anos, a influenciadora fitness, que já disse ter o desejo de ser mãe, revelou seu carinho pelo boneco hiper-realista e reacendeu discussões sobre maternidade, frustrações e saúde emocional. A atitude é saudável ou revela algo mais profundo?

A CARAS Brasil conversou com a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, que analisou o caso e levantou pontos importantes sobre os riscos e os possíveis benefícios dessa prática.

Desejo de maternidade ou dor não resolvida?

Segundo Rafaela, o apego de mulheres adultas a bonecos como os bebês reborn pode ter causas emocionais importantes: "A procura de mulheres adultas por bebês reborn pode ter uma base emocional ligada a lutos, seja pela perda de um filho, pela impossibilidade de engravidar ou por frustrações em relação à maternidade. Também pode refletir um desejo ainda não realizado de ser mãe, seja por questões pessoais, profissionais ou de saúde."

Ela reforça que esse comportamento não indica, necessariamente, um transtorno mental, mas pode apontar para algo mal resolvido internamente: "São várias as razões que podem levar uma mulher a se vincular a um boneco como se fosse um bebê real. Esse comportamento pode revelar questões emocionais que precisam ser trabalhadas com atenção por um profissional da saúde mental."

Bebês reborn podem ser usados na terapia?

Apesar de parecer inusitada, a relação com bebês reborn pode ter um papel terapêutico, mas não para todo mundo. "O uso de bebês reborn pode ser considerado terapêutico em situações muito específicas, sempre com avaliação e acompanhamento profissional. Não é um recurso indicado para todas as mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar, que passaram por perdas gestacionais ou que lidam com idealizações frustradas da maternidade."

Rafaela destaca que o recurso precisa fazer parte de uma abordagem estratégica dentro da psicoterapia: "O bebê reborn, se for utilizado, deve fazer parte de uma estratégia cuidadosamente pensada por um psicólogo perinatal, com objetivos e metodologia definida. Não é, portanto, uma técnica de uso geral."

A exposição pública pode agravar o sofrimento?

A exposição pública, como a feita por Gracyanne nas redes sociais, pode ter efeitos colaterais. "A exposição pública de pessoas que demonstram vínculo com bebês reborn pode gerar julgamentos sociais. E, para uma mulher já fragilizada emocionalmente, esse julgamento pode afetar ainda mais sua saúde mental."

A psicóloga alerta para a importância do suporte especializado: "Quando o desejo de ser mãe é legítimo, é importante buscar apoio de um psicólogo perinatal. Esse profissional pode ajudar no planejamento familiar, identificar se há questões como infertilidade envolvidas e orientar sobre possibilidades reais de maternidade, seja biológica ou por outras vias."

Por fim, ela deixa um alerta direto: "O bebê reborn é um objeto, não um bebê real. Bebês de verdade choram, adoecem, exigem cuidados e estabelecem vínculos afetivos. Ninguém é a mãe legítima de um boneco. Por isso, é fundamental que o desejo de maternar seja direcionado para uma criança real, com suporte emocional adequado."

Quem é Gracyanne Barbosa?

Gracyanne Barbosa é modelo de fisiculturismo e influenciadora fitness. Ganhou fama como dançarina do grupo Tchakabum. Ficou ainda mais conhecida após iniciar um relacionamento com o cantor Belo, em 2008. Apesar da separação em 2024, após 16 anos juntos, Gracyanne continua na mídia. Ela também foi uma das participantes do Big Brother Brasil 25 ao lado de sua irmã, Giovanna Jacobina.

