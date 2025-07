Psicanalista faz alerta sobre caso de Justin Bieber: 'Feridas emocionais'

Justin Bieber virou assunto por conta da saúde mental; em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch alertou sobre o caso

Justin Bieber (31) tem virado assunto por conta da preocupação com sua saúde mental e constantes desabafos nas redes sociais. Na madrugada de segunda-feira (7) ele publicou uma foto e sugeriu um detox de Instagram e afins; em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch falou sobre o assunto e fez um alerta sobre o caso.

A especialista falou sobre como redes sociais podem afetar o mental e também como um detox delas podem fazer bem à mente, especialmente em casos de figuras públicas, como Bieber. A psicanalista também pontuou que ao anunciar um suposto afastamento do mundo online, pode ser que tenha outro contexto por trás: "Ele não está apenas se afastando de um ambiente virtual, está buscando um respiro de um espaço que muitas vezes cobra perfeição, oferece pouca privacidade e reforça a lógica da performance constante. No caso dele, esse afastamento vem após anos de exposição intensa e relatos sinceros sobre suas batalhas emocionais. Em março de 2025, por exemplo, ele escreveu que sentia como se “estivesse se afogando em meio aos sentimentos de insegurança” com tudo o que vinha guardando. Isso mostra como o excesso de estímulos, cobranças e a pressão por agradar nas redes pode agravar quadros de ansiedade, gerar um senso de inadequação e até acionar memórias traumáticas mal elaboradas. O detox não é uma fuga, mas uma forma de preservar a própria saúde mental."

Crescer frente aos holofotes

Bieber cresceu frente aos holofotes e isto, segundo a especialista, é como "viver sem proteção psíquica". Fabiana comenta: "Cada erro, crise ou vulnerabilidade vira espetáculo público cuja punição é o cancelamento. A psique em formação, como foi o caso do Justin, fica extremamente vulnerável e desprovida de uma maturidade cerebral necessária para lidar com todas as repercussões de uma infância e adolescência públicas. Lidar com essa pressão exige um trabalho contínuo de reconstrução da identidade longe dos holofotes, com apoio psicoterapêutico, vínculos genuínos e, sobretudo, permissão para ser imperfeito."

Por fim, Guntovitch faz suas considerações sobre o que os textos longos, fotos misteriosas, imagem simbólicas e outras postagens que tem preocupado os fãs podem significar:

"O comportamento recente de Justin Bieber nos mostra alguém em busca de sentido, de elaborar feridas emocionais ainda abertas . São expressões de alguém que, após muitos anos silenciando sua dor, agora tenta traduzi-la em palavras e imagens, ainda que de forma fragmentada. Falar sobre as próprias questões é terapêutico. Esses movimentos indicam um processo de elaboração interna, talvez ainda sem clareza total, mas carregado de desejo de transformação. O próprio fato de falar abertamente sobre se sentir “um impostor” e sobre não se achar merecedor do próprio sucesso mostra o quanto ele está confrontando crenças profundas de autodesvalorização. Na clínica, diríamos que ele está tentando criar uma narrativa coerente sobre sua trajetória — um passo importante na reconstrução do Eu. Quando não conseguimos falar diretamente, muitas vezes nosso inconsciente fala por meio de símbolos, silêncios, imagens e desabafos. Justin parece estar nesse estágio: não mais calado, mas ainda tateando o próprio sentido."

Leia também: Hailey Bieber expõe complicações durante parto do filho com Justin Bieber: 'Assustador'